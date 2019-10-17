Не Хабіб: МакГрегор назвав дату повернення і суперника

Колишній чемпіон Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) в двох вагових категоріях Конор МакГрегор може провести свій наступний бій в грудні. Його суперником повинен стати Френкі Едгар.
Конор МакГрегор
Ірландець натякнув на це, прокоментувавши пост в Twitter з привітаннями Едгара з днем народження.
"З днем народження, Френкі. Побачимося в грудні", - написав Конор.
"Спасибі, приятелю. Я вже дав згоду. Тепер справа за тобою і Уайтом", - відповів Едгар.
Френкі Едгар в липні 2019 року поступився в чемпіонському бою Максу Холлоеую. Конор в своєму останньому бою достроково програв Хабібу Нурмагомедову.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Конор зробив заяву про реванш з Хабібом.
Про спорт і не тільки – в нашому Instagram!
Читайте всі новини по темі "UFC" на сайті "OBOZREVATEL".