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17 жовтня • оновлено в 11:29
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Не Хабіб: МакГрегор назвав дату повернення і суперника

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Колишній чемпіон Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) в двох вагових категоріях Конор МакГрегор може провести свій наступний бій в грудні. Його суперником повинен стати Френкі Едгар.

Конор МакГрегор

Конор МакГрегор

Ірландець натякнув на це, прокоментувавши пост в Twitter з привітаннями Едгара з днем народження.

"З днем народження, Френкі. Побачимося в грудні", - написав Конор.

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"Спасибі, приятелю. Я вже дав згоду. Тепер справа за тобою і Уайтом", - відповів Едгар.

Френкі Едгар в липні 2019 року поступився в чемпіонському бою Максу Холлоеую. Конор в своєму останньому бою достроково програв Хабібу Нурмагомедову.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Конор зробив заяву про реванш з Хабібом.

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Тема
UFC
Особа
Конор МакГрегор
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