Названо умову допуску росіян до Олімпіади-2020

Президент міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій Себастьян Коу заявив, що до майбутньої Олімпіади допустять тільки чистих російських спортсменів.

Себастьян Коу

"Я не збираюся ризикувати або ставити під загрозу кар'єру чистих спортсменів, які присвятили мінімум половину свого молодого життя того, щоб досягти цієї точки - Олімпіади", - цитує Коу Independent.

За словами Коу, тільки коли він буде абсолютно впевнений в чистоті росіян, вони будуть допущені до змагань.

Крім того, росіянин повинен буде довести, що він сам і його тренери "не замішані в маніпулюванні і видаленні даних Московської антидопінгової лабораторії".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у понеділок, 9 грудня російських спортсменів відсторонили від міжнародних змагань на 4-річний термін. У Росії є можливість протягом 21 дня подати апеляцію на це рішення до Спортивного арбітражного суду.

Пізніше WADA озвучило офіційне рішення по Росії на Євро-2020.

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