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29 березня • оновлено в 11:04
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Названо точну дату перенесеної Олімпіади

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XXXII літні Олімпійські ігри, які повинні були відбутися в столиці Японії Токіо з 24 липня по 9 серпня, пройдуть в липні 2021 року.

Як повідомляє New York Times, з посиланням на джерела в японському організаційному комітеті, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) і офіційний Токіо узгодили в якості дати відкриття Олімпіади 23 липня 2021 року.

Олімпійські ігри

Олімпійські ігри

Цей варіант задовольняє всім критеріям, які організатори враховували при визначенні нових термінів.

Зокрема, був відкинутий варіант перенесення турніру з літа на весну: хоча літній сезон в Японії відрізняється спекою і вологістю, саме цю пору року враховувалося при плануванні Олімпіади, його заміна викликала б відчутні труднощі для приймаючої сторони.

Крім того, багато спортивних першостей в інших країнах планують з урахуванням термінiв Олімпійських ігор.

Нарешті, при тривалості Олімпіади в 17 днів церемонія відкриття має припадати на п'ятницю, церемонія закриття - на неділю. З урахуванням всіх цих обставин ідеальним варіантом проведення турніру організатори визнали період з 23 липня по 8 серпня 2021 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, МОК досяг угоди з японським урядом про перенесення Олімпійських ігор 2020 року. Аналогічне рішення було винесено і щодо Паралімпійських ігор.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Теми
Олімпіади-2020 Коронавірус
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