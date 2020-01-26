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26 січня • оновлено в 16:23
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Названо продукти, що найкраще спалюють жир і нарощують м'язи

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Під час інтенсивних тренувань для швидкого спалювання жиру і нарощування м'язової маси слід їсти яйця, банани, авокадо та інші продукти.

Продукти для спалювання жирів

Продукти для спалювання жирів

Streetworkout

Як повідомляє La Vanguardia, з посиланням на лікарів-дієтологів, яйця корисні тим, що містять білок і лейцин, що дозволяє м'язам рости швидше. Також ця речовина міститься в курятині, яка, на думку дієтологів, може послужити хорошою альтернативою червоного м'яса. Вегетаріанці можуть замінювати курку тофу, в якому білок також міститься. Крім того, тофу є відмінним сніданком або легким перекусом для спортсменів.

Дієтологи стверджують, що банани прекрасно насичують за рахунок вуглеводів і в той же час дозволяють їсти менше протягом дня. Їх рекомендується вживати перед тренуваннями, а після - натуральний йогурт. Також під час тренувань рекомендують їсти авокадо і бобові. Ці продукти корисні завдяки високому вмісту насичених жирів, а також білків і вуглеводів.

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Автор
Максим Богданов
Теми
Дієти та фітнес культуризм і бодібілдинг
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