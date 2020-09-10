Названо причину смерті 'Містера Всесвіт': спортивні підсумки 9 вересня

Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу прийняв рішення жити на клубній базі через ультрас команди, а українська чемпіонка Анжеліка Терлюга розповіла про найбільш екстремальний секс.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини середи, 9 вересня.

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