Названо причини смерті "Містера Всесвіт"

Максим Іншаков Інші види спорту 23:46, 9.09.2020 Оновлено: 23:46, 9.09.2020

Прославлений чеський культурист Якуб Шубрт, який раптово помер у віці 32 років, помер від поліорганної недостатностi, повідомляє Ronnie.cz.

Поліорганна недостатнiсть – це важка неспецифічна стрес-реакція організму. Головною особливістю є нестримність розвитку пошкодження органу або системи до такої міри, що він не здатний підтримувати життєзабезпечення організму.

Шубрт в 21 рік виграв юніорський турнір "Містер Всесвіт" під егідою Національної асоціації аматорського бодібілдингу (NABBA).

Як спільно OBOZREVATEL, напередодні 22-річний американський боксер Даніель Гонсалес був застрелений в Морено-Валлі, штат Каліфорнія, на пікніку на честь Дня праці.

Коментувати
Спорт Інші види спорту

Дивіться також

В Україні за добу – понад 2,5 тис. хворих на COVID-19: статистика МОЗ на 9 вересня

Помер ветеран АТО, який поскандалив на Донбасі із Зеленським

Воїн ЗСУ загинув з листом доньки біля серця: зворушливе фото

На Дніпропетровщині попрощалися з бійцем, який підірвався на Донбасі

Провал исполнения Гособоронзаказа-2020