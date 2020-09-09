МоваЯзык

Топтеми:

Названо причини смерті "Містера Всесвіт"

Максим Іншаков
Максим Іншаков
Інші види спорту
2,0 т.
Якуб Шубрт

Якуб Шубрт.

Прославлений чеський культурист Якуб Шубрт, який раптово помер у віці 32 років, помер від поліорганної недостатностi, повідомляє Ronnie.cz.

Поліорганна недостатнiсть – це важка неспецифічна стрес-реакція організму. Головною особливістю є нестримність розвитку пошкодження органу або системи до такої міри, що він не здатний підтримувати життєзабезпечення організму.

Шубрт в 21 рік виграв юніорський турнір "Містер Всесвіт" під егідою Національної асоціації аматорського бодібілдингу (NABBA).

Як спільно OBOZREVATEL, напередодні 22-річний американський боксер Даніель Гонсалес був застрелений в Морено-Валлі, штат Каліфорнія, на пікніку на честь Дня праці.

Коли відбудеться бій Усик – Джошуа, читай у нас в Telegram!

культуризм і бодібілдинг
Чому ви можете довіряти OBOZREVATEL
Поділитися в Facebook
  2. Спорт
  3. Інші види спорту