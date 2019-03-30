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Названо найкращих спортменів року в Україні

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Названо імена кращих спортсменів і тренерів України за підсумками 2018 року. Офіційна церемонія нагородження "Герой спортивного року-2018" відбулася 30 березня.

Церемонія нагородження "Герой спортивного року-2018"

Церемонія нагородження "Герой спортивного року-2018"

НОК України

Кращим спортсменом нашої країни став олімпійський чемпіон фристайлер Олександр Абраменко, а найкращою спортсменкою - чемпіонка Європи зі стрільби Олена Костевич.

Новини
Усик отримав престижну премію

Лауреатами премії "Видатне досягнення" стали чемпіонка світу з боротьби Дарина Білодід і перша ракетка України, яка виграла Підсумковий тенісний турнір, Еліна Світоліна.

Кращим тренером України став наставник Абраменко Енвер Аблаєв.

Дворазова чемпіонка юнацьких Олімпійських ігор з фехтування Катерина Чорній перемогла в номінації "Олімпійська надія України".

Кращою командою року став дует стрільців Олени Костевич і Олега Омельчука.

Перемогу в номінації "Разом з олімпійцями" завоював тайський боксер Ігор Любченко.

Лауреатом премії "Сильні духом" стала Оксана Шишкова.

"Сенсацією року" в Україні визнана борчиня Алла Черкасова.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що молода українська дзюдоїстка Дарина Білодід здобула перемогу в номінації "Міс червона доріжка, або найстильніша учасниця церемонії" Герої спортивного року "попередніх років".

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Особи
Дарина БілодідОлександр АбраменкоЕліна Світоліна
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