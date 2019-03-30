Названо найкращих спортменів року в Україні

Названо імена кращих спортсменів і тренерів України за підсумками 2018 року. Офіційна церемонія нагородження "Герой спортивного року-2018" відбулася 30 березня.

Церемонія нагородження "Герой спортивного року-2018" НОК України

Кращим спортсменом нашої країни став олімпійський чемпіон фристайлер Олександр Абраменко, а найкращою спортсменкою - чемпіонка Європи зі стрільби Олена Костевич.

На ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ урочістої церемонії "Герої спортивного року-2018" 🏆🎉🔜у номінації ✨ "Найкращий спортсмен року" ✨ на победу претендують:



🔹Олег ВЕРНЯЄВ (спортивна гімнастика)

🔹Олександр АБРАМЕНКО (фристайл)

🔹Жан Беленюк (греко-римська боротьба) #OlympicHeroesUA pic.twitter.com/9MSV8ycFuO - НОК України (@OlympicUA) 30 березня 2019 р

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На найголовнішій спортивній премії країни – "Герої спортивного року-2018". 🏆🎉🔜 у номінації ✨ "Найкраща спортсменка року" ✨ на победу претендують:



🔸Олена КОСТЕВИЧ (кульова стрільба)

🔸Дар'я БІЛОДІД (дзюдо)

🔸Еліна СВІТОЛІНА (теніс) #OlympicHeroesUA pic.twitter.com/DM2mhzwA5r - НОК України (@OlympicUA) 30 березня 2019 р

Лауреатами премії "Видатне досягнення" стали чемпіонка світу з боротьби Дарина Білодід і перша ракетка України, яка виграла Підсумковий тенісний турнір, Еліна Світоліна.

Кращим тренером України став наставник Абраменко Енвер Аблаєв.

У номінації ✨ "Найкращий тренер року" ✨у найголовнішій спортивній премії країни – "Герої спортивного року-2018" на победу претендують:



🔹Ігор ЧЕРЕДІНОВ

🔹Тренерській дме Світлана Кузнєцова и Геннадій БІЛОДІД

🔹Енвер АБЛАЄВ #OlympicHeroesUA pic.twitter.com/ebJEhb9eIi - НОК України (@OlympicUA) 29 березня 2019 р

Дворазова чемпіонка юнацьких Олімпійських ігор з фехтування Катерина Чорній перемогла в номінації "Олімпійська надія України".

На победу у номінації ✨ "Олімпійська надія" ✨ на церемонії "Герої спортивного року-2018" претендують:



🔶Ярослава МАГУЧІХ (стрибки у висоті)

🔷Міхайло КОХАН (метання молота)

🔶Катеріна Чорній (фехтування на шпагах) #OlympicHeroesUA pic.twitter.com/WU3IeAsrZd - НОК України (@OlympicUA) 27 березня 2019 р

Кращою командою року став дует стрільців Олени Костевич і Олега Омельчука.

У номінації ✨ "Найкраща команда року" ✨ на церемонії "Герої спортивного року-2018" на победу претендують:



🔹Дует стрілків Олена Костевич-Олег Омельчук

🔹Жіноча збірна України з баскетболу 3х3

🔹Чоловіча четвірка парна з академічного веслування #OlympicHeroesUA pic.twitter.com/wqgpGXSebK - НОК України (@OlympicUA) 29 березня 2019 р

Перемогу в номінації "Разом з олімпійцями" завоював тайський боксер Ігор Любченко.

У номінації "Разом з олімпійці" на победу у церемонії "Герої спортивного року-2018". претендують:



🔶Жіноча збірна України з шахів

🔶Ларіса СОЛОВЙОВА – чемпіонка світу з пауерліфтингу

🔷Ігор ЛЮБЧЕНКО – чемпіон світу з таїландського боксу Муей Тай #OlympicHeroesUA pic.twitter.com/vkCCKCvrGm - НОК України (@OlympicUA) 27 березня 2019 р

Лауреатом премії "Сильні духом" стала Оксана Шишкова.

У найголовнішій спортивній премії країни 🎉🏆 – "Герої спортивного року-2018" у номінації ✨ "Сильні духом" ✨ (паралімпійські види спорту) на победу претендують:



🔹Віталій Лук'яненко

🔸Оксана Шишкова

🔸Єлізавета мерешко #OlympicHeroesUA pic.twitter.com/LcVMA0DcfG - НОК України (@OlympicUA) 28 березня 2019 р

"Сенсацією року" в Україні визнана борчиня Алла Черкасова.

У номінації ✨ "Сенсація" ✨ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ урочістої церемонії "Герої спортивного року-2018" на победу претендують:



🔹Роман СВІЧКАР (фехтування на шпагах)

🔹Мар'ян ЗАКАЛЬНІЦЬКІЙ (легка атлетика, ходьба 50км)

🔸Алла ЧЕРКАСОВА (вільна боротьба) #OlympicHeroesUA pic.twitter.com/sSGMBiyvLa - НОК України (@OlympicUA) 28 березня 2019 р

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що молода українська дзюдоїстка Дарина Білодід здобула перемогу в номінації "Міс червона доріжка, або найстильніша учасниця церемонії" Герої спортивного року "попередніх років".

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