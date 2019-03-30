Названо найкращих спортменів року в Україні

Названо імена кращих спортсменів і тренерів України за підсумками 2018 року. Офіційна церемонія нагородження "Герой спортивного року-2018" відбулася 30 березня.
Церемонія нагородження "Герой спортивного року-2018"
НОК України
Кращим спортсменом нашої країни став олімпійський чемпіон фристайлер Олександр Абраменко, а найкращою спортсменкою - чемпіонка Європи зі стрільби Олена Костевич.
На ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ урочістої церемонії "Герої спортивного року-2018" 🏆🎉🔜у номінації ✨ "Найкращий спортсмен року" ✨ на победу претендують:- НОК України (@OlympicUA) 30 березня 2019 р
🔹Олег ВЕРНЯЄВ (спортивна гімнастика)
🔹Олександр АБРАМЕНКО (фристайл)
🔹Жан Беленюк (греко-римська боротьба) #OlympicHeroesUA pic.twitter.com/9MSV8ycFuO
На найголовнішій спортивній премії країни – "Герої спортивного року-2018". 🏆🎉🔜 у номінації ✨ "Найкраща спортсменка року" ✨ на победу претендують:- НОК України (@OlympicUA) 30 березня 2019 р
🔸Олена КОСТЕВИЧ (кульова стрільба)
🔸Дар'я БІЛОДІД (дзюдо)
🔸Еліна СВІТОЛІНА (теніс) #OlympicHeroesUA pic.twitter.com/DM2mhzwA5r
Лауреатами премії "Видатне досягнення" стали чемпіонка світу з боротьби Дарина Білодід і перша ракетка України, яка виграла Підсумковий тенісний турнір, Еліна Світоліна.
Кращим тренером України став наставник Абраменко Енвер Аблаєв.
У номінації ✨ "Найкращий тренер року" ✨у найголовнішій спортивній премії країни – "Герої спортивного року-2018" на победу претендують:- НОК України (@OlympicUA) 29 березня 2019 р
🔹Ігор ЧЕРЕДІНОВ
🔹Тренерській дме Світлана Кузнєцова и Геннадій БІЛОДІД
🔹Енвер АБЛАЄВ #OlympicHeroesUA pic.twitter.com/ebJEhb9eIi
Дворазова чемпіонка юнацьких Олімпійських ігор з фехтування Катерина Чорній перемогла в номінації "Олімпійська надія України".
На победу у номінації ✨ "Олімпійська надія" ✨ на церемонії "Герої спортивного року-2018" претендують:- НОК України (@OlympicUA) 27 березня 2019 р
🔶Ярослава МАГУЧІХ (стрибки у висоті)
🔷Міхайло КОХАН (метання молота)
🔶Катеріна Чорній (фехтування на шпагах) #OlympicHeroesUA pic.twitter.com/WU3IeAsrZd
Кращою командою року став дует стрільців Олени Костевич і Олега Омельчука.
У номінації ✨ "Найкраща команда року" ✨ на церемонії "Герої спортивного року-2018" на победу претендують:- НОК України (@OlympicUA) 29 березня 2019 р
🔹Дует стрілків Олена Костевич-Олег Омельчук
🔹Жіноча збірна України з баскетболу 3х3
🔹Чоловіча четвірка парна з академічного веслування #OlympicHeroesUA pic.twitter.com/wqgpGXSebK
Перемогу в номінації "Разом з олімпійцями" завоював тайський боксер Ігор Любченко.
У номінації "Разом з олімпійці" на победу у церемонії "Герої спортивного року-2018". претендують:- НОК України (@OlympicUA) 27 березня 2019 р
🔶Жіноча збірна України з шахів
🔶Ларіса СОЛОВЙОВА – чемпіонка світу з пауерліфтингу
🔷Ігор ЛЮБЧЕНКО – чемпіон світу з таїландського боксу Муей Тай #OlympicHeroesUA pic.twitter.com/vkCCKCvrGm
Лауреатом премії "Сильні духом" стала Оксана Шишкова.
У найголовнішій спортивній премії країни 🎉🏆 – "Герої спортивного року-2018" у номінації ✨ "Сильні духом" ✨ (паралімпійські види спорту) на победу претендують:- НОК України (@OlympicUA) 28 березня 2019 р
🔹Віталій Лук'яненко
🔸Оксана Шишкова
🔸Єлізавета мерешко #OlympicHeroesUA pic.twitter.com/LcVMA0DcfG
"Сенсацією року" в Україні визнана борчиня Алла Черкасова.
У номінації ✨ "Сенсація" ✨ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ урочістої церемонії "Герої спортивного року-2018" на победу претендують:- НОК України (@OlympicUA) 28 березня 2019 р
🔹Роман СВІЧКАР (фехтування на шпагах)
🔹Мар'ян ЗАКАЛЬНІЦЬКІЙ (легка атлетика, ходьба 50км)
🔸Алла ЧЕРКАСОВА (вільна боротьба) #OlympicHeroesUA pic.twitter.com/sSGMBiyvLa
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що молода українська дзюдоїстка Дарина Білодід здобула перемогу в номінації "Міс червона доріжка, або найстильніша учасниця церемонії" Герої спортивного року "попередніх років".
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