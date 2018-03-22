Названий вид спорту, що підвищує сексуальний потяг у жінок

Жінки, які регулярно займаються велосипедним спортом, відчувають підвищений сексуальний потяг. До такого висновку прийшли вчені Каліфорнійського університету в Берклі.

У дослідженні взяли участь 3118 жінок, половина з яких регулярно катається на велосипеді. Медики порівняли стан їх здоров'я, сфокусувавшись на сечостатевій системі. При цьому вчені врахували такі чинники як вік, загальний стан серцево судинної системи і індекс маси тіла.

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З'ясувалося, що практикуючі велоспорт частіше страждають від інфекції сечових шляхів. Це, на думку авторів роботи, пов'язане з тиском, який чинить сидіння на зазначену область, "проштовхуючи" хвороботворні бактерії вглиб організму. Крім того, захоплення велосипедом призводить до пережатию судин в паховій області і, як наслідок, до оніміння статевих органів.

Протилежний ефект велосипед справляє на сексуальне життя - велосипедистки, за даними дослідження, рідше страждають від статевих розладів і говорять про те, що частіше займаються сексом, в порівнянні з жінками, які уникають цього виду спорту.

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