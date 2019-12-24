Названі найбільш високооплачувані спортсмени десятиліття

Боксер Флойд Мейвезер став найбільш високооплачуваним спортсменом десятиліття, а на другому та третьому місцях розташувалися футболісти Кріштіану Роналду і Ліонель Мессі, відповідно.

Як повідомляє агентство Forbes, Мейвезеру вдалося заробити 915 мільйонів доларів, Роналду став багатшим на 800 мільйонів доларів, а Мессі – на 750 мільйонів.

Флойд Мейвезер 24ЗМІ

Повністю список спортсменів виглядає таким чином:

1. Флойд Мейвезер (Бокс) – 915 млн. дол.;

2. Кріштіану Роналду (Футбол) – 800 млн. дол.;

3. Ліонель Мессі (Футбол) – 750 млн. дол.;

4. ЛеБрон Джеймс (Баскетбол) – 680 млн. дол.;

5. Роджер Федерер (Теніс) – 640 млн. дол.;

6. Тайгер Вудс (Гольф) – 615 млн. дол.;

7. Філ Мікельсон (Гольф) – 480 млн. дол.;

8. Менні Пакьяо (Бокс) – 435 млн. дол.;

9. Кевін Дюрант (Баскетбол) – 425 млн. дол.;

10. Льюїс Хемілтон (Формула-1) – 400 млн. дол..

Варто зазначити, що при складанні рейтингу враховувалися зарплати, призові, спонсорські та ліцензійні угоди та бонуси. Єдиною жінкою в топ-40 рейтингу стала тенісистка Серена Вільямс, яка зуміла заробити 215 мільйонів доларів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна України отримає рекордні призові за вихід до фінальної частини Євро-2020.

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