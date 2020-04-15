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15 квітня • оновлено в 11:24
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Названо дату наступного турніру UFC

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Президент UFC Дейна Уайт пообіцяв, що його організація першою повернеться до нормального режиму проведення турнірів. Перша подія запланована на 9 травня.

Як повідомляє інформагентство ESPN, 9 травня в Ріо-де-Жанейро мав відбутися UFC 250. Варіант з організацією турніру в Бразилії вже відпав, але дата запланованого відновлення поєдинків під егідою промоушна поки залишається незмінною.

Дейна Уайт

Дейна Уайт

Уайт заявив, що у нього вже є потенційний кард UFC 250. Він включає в себе три чемпіонські поєдинки: Тоні Фергюсон – Джастін Гетжі, Генрі Сехудо – Домінік Круз і Аманда Нуньєс – Феліція Спенсер.

Президент організації відмовився розкривати інформацію про місце проведення турніру.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше подія UFC 249 була перенесена на невизначений термін.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Тема
UFC
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