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"Навіть не дзявкнув": стало відомо, на що пішов Конор заради зустрічі з Путіним

19.4тЧитати матеріал російською

Зірка Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Конор МакГрегор заради зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним пішов на радикальний крок.

Під час фіналу чемпіонату світу 2018 року в Москві екс-чемпіон легкої ваги був змушений прямовувати до стадіону "Лужники" пішки під палаючим сонцем.

"Переодягатися в костюми-трієчки на спеці важкувато. Ось він приїхав до Путіна на фінал чемпіонату світу, його "Бентлі" не пустили до "Лужників". МакГрегор по 35-градусній спеці пішов в обхід стадіону і не дзявкнув нічого", – розповів "Фонтанці" легенда російського ММА Олег Тактаров.

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Конор МакГрегор і Володимир Путін

Конор МакГрегор і Володимир Путін

Instagram Конора МакГрегора

Нагадаємо, в своєму останньому бою в UFC Конор МакГрегор програв росіянину Хабібу Нурмагомедову в четвертому раунді, потрапивши під задушливий прийом суперника.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Конор МакГрегор відверто розповів про причини своєї поразки Хабібу Нурмагомедову.

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Конор МакГрегорВолодимир Путін
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Мишкин Александр
Мишкин Александр
путинизм и дибилизм не излечимо и очень заразно...
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