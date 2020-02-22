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22 лютого • оновлено в 15:17
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Насiров відкрив турнір з дзюдо "Київська весна"

1.1т
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Президент Федерації дзюдо України Роман Насiров відкрив всеукраїнський та міжнародний щорічний турнір по дзюдо серед юнаків та дівчат "Київська весна".

Насiров відкрив турнір з дзюдо "Київська весна"

З кожним роком все більше і більше набирає популярність і чисельнiсть команд і учасників. У цьому році на турнір приїхали спортсмени зі Швеції, Литви, Румунії, Білорусі та Молдови.

Вікові категорії учасників: 2005-2006 р.н., 2007-2008 р.н.

Вагові категорії учасників:

Юнаки 2005-2006 р.н. : -42 кг, -46 кг, -50 кг, -55 кг, -60 кг, -66 кг, -73 кг, -81 кг, +81 кг;
Дівчата 2005-2006 р.н. : -40 кг, -44 кг, -48 кг, -52 кг, -57 кг, -63 кг;
Юнаки 2007 -2008 р.н .: -32 кг, -35 кг, -38 кг, -42 кг, -46 кг, -50 кг, - 55 кг, -60 кг, -66 кг, -73 кг, + 73 кг;
Дівчата 2007 -2008 р.н .: -36 кг, -40 кг, -44 кг, -48 кг, -52 кг, -57 кг.

Змагання пройдуть за офіційними правилами IJF. Боротьба в білому кімоно. Час сутички – 3 хвилини. Заборонені дії: shime-vaza, konsetsu-vaza.

Розклад змагань:

22 лютого

09:00 - початок змагань серед юнаків 2007-2008 р.н.

14:00 - початок змагань серед юнаків 2005-2006 р.н.

Місце проведення змагань - легкоатлетичний манеж за адресою пр. Тичини 18

Вхід вільний.

Місце проведення турніру

Місце проведення турніру

Насiров відкрив турнір з дзюдо "Київська весна"
Насiров відкрив турнір з дзюдо "Київська весна"
Насiров відкрив турнір з дзюдо "Київська весна"

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 лютого Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід завоювала золоту медаль у ваговій категіоріі до 48 кг на турнірі серії Grand Slam у Парижі, перемігши чемпіонку світу до 21 року японку виконуй Кога.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
дзюдо
Особа
Роман Насіров
Місце
Україна Київ
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