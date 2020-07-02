Народженого в Росії призера Європейських ігор підозрюють у вбивстві

Уродженець Росії борець вільного стилю Нурмагомед Гаджиєв підозрюється у вбивстві 27-річного Абдулбасіра Омарова в Дагестані.

Як повідомляє видання kavkaz-uzel.eu, потерпілий був поранений біля воріт "Махачкалаводоканалу" під час бійки зі стріляниною й пізніше помер у лікарні. Крім Гаджиєва в розшук були оголошені брати Суракат і Хусейн Асіятілови.

За даними слідства, бійці зі стріляниною передував конфлікт, в ході якого Омаров вдарив Сураката по обличчю в одному з міських парків. Між ними відбулася бійка на території "Махачкалаводоканалу", після якої на місці інциденту з'явилися 20 озброєних пістолетами осіб, в тому числі й обвинувачені. Омарова повалили на землю і вистрілили в нього.

Гаджиєв виступає за збірну Азербайджану і є срібним призером Європейських ігор 2019 року в Мінську і дворазовим бронзовим призером чемпіонатів Європи у 2018 і 2019 роках.

Як повідомляв OBOZREVATEL, тренер молодіжної збірної Росії з MMA Володимир Осія затриманий за підозрою в організації вбивства. У його володінні також знайшли майже два кілограми кокаїну.