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Наплювали на політику: збірна України прилетіла до Москви на чемпіонат світу

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Збірна України з художньої гімнастики виступить на юніорському чемпіонаті світу, який пройде в Москві з 19 по 21 липня.

Наплювали на політику: збірна України прилетіла до Москви на чемпіонат світу

"Українські гімнастки виступлять на наших змаганнях, усі відповідні документи нами були отримані. За чий рахунок українська делегація приїхала в Москву? Точно не за наш рахунок", – цитує ТАСС оргкомітет змагань.

Представник Федерації гімнастики України повідомив, що юніорська національна команда з художньої гімнастики вже перебуває в Москві. Уже відомо, що в заявці в особистих змаганнях Україну представлятиме Ніколь Красюк, у групових вправах – Діана Баєва, Вікторія Денисенко, Аліна Мельник, Дар'я Щербакова, Софія Цибуля і Меланія Тур.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у березні 2018 року міністром спорту і молоді України Ігорем Ждановим був підписаний указ, згідно з яким спортсмени нашої країни не мають права брати участь у змаганнях, що проходять на території Росії.

Згодом міністерство змінило рішення, замінивши повну заборону відмовою фінансування з державного бюджету виступів українських спортсменів у РФ.

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Тема
художня гімнастика
Місце
Росія Москва
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Вишневский Дмитрий
Вишневский Дмитрий
«наплевали на УКРАИНСКУЮ политику» - так точнее :D
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