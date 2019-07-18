Наплювали на політику: збірна України прилетіла до Москви на чемпіонат світу

Збірна України з художньої гімнастики виступить на юніорському чемпіонаті світу, який пройде в Москві з 19 по 21 липня.

"Українські гімнастки виступлять на наших змаганнях, усі відповідні документи нами були отримані. За чий рахунок українська делегація приїхала в Москву? Точно не за наш рахунок", – цитує ТАСС оргкомітет змагань.

Представник Федерації гімнастики України повідомив, що юніорська національна команда з художньої гімнастики вже перебуває в Москві. Уже відомо, що в заявці в особистих змаганнях Україну представлятиме Ніколь Красюк, у групових вправах – Діана Баєва, Вікторія Денисенко, Аліна Мельник, Дар'я Щербакова, Софія Цибуля і Меланія Тур.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у березні 2018 року міністром спорту і молоді України Ігорем Ждановим був підписаний указ, згідно з яким спортсмени нашої країни не мають права брати участь у змаганнях, що проходять на території Росії.

Згодом міністерство змінило рішення, замінивши повну заборону відмовою фінансування з державного бюджету виступів українських спортсменів у РФ.

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