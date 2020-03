Наплювали на коронавірус: на турнір в Японії зібрали тисячі людей

В Японії на "Сайтама Арені" пройшов турнір з кікбоксингу під назвою K'FESTA 3, який входить у світову серію K-1. Незважаючи на коронавірус, змагання відвідали 6,5 тисяч людей.

Як повідомляє видання Asian Review, міністр економіки Японії Ясутосі Нісімура і губернатор префектури Сайтама Мотохіро Оно намагалися вмовити організаторів скасувати турнір, але ті їх не послухали, пообіцявши вжити додаткових заходів безпеки. Вони скоротили кількість квитків на змагання з 15 до 10 тисяч, видавали глядачам хірургічні маски і міряли температуру на вході.

K-1 reduces number of seats (15k to 10k) and make actions to follow the instructions by Goverment to prevent the Coronavirus infection.



Photos by Yoshinori Ihara, Bout Review. pic.twitter.com/RWAV8WF65d