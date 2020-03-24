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24 березня • оновлено в 18:40
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Наплювали на коронавірус: на турнір в Японії зібрали тисячі людей

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В Японії на "Сайтама Арені" пройшов турнір з кікбоксингу під назвою K'FESTA 3, який входить у світову серію K-1. Незважаючи на коронавірус, змагання відвідали 6,5 тисяч людей.

Як повідомляє видання Asian Review, міністр економіки Японії Ясутосі Нісімура і губернатор префектури Сайтама Мотохіро Оно намагалися вмовити організаторів скасувати турнір, але ті їх не послухали, пообіцявши вжити додаткових заходів безпеки. Вони скоротили кількість квитків на змагання з 15 до 10 тисяч, видавали глядачам хірургічні маски і міряли температуру на вході.

Турнір з кікбоксингу в Японії відвідали тисячі людей

Турнір з кікбоксингу в Японії відвідали тисячі людей

Asahi.com

Організатори також попросили всіх відвідувачів турніру залишити свої контактні дані, щоб з ними могли зв'язатися і запитати про самопочуття після відвідування заходу.

Відзначимо, що в режимі онлайн за змаганнями спостерігали 2,5 мільйони осіб. Деякі користувачі інтернету жорстко розкритикували рішення провести турнір, який тривав майже добу. Вони заявили, що це може спровокувати спалах коронавірусу в країні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, матч Ліги чемпіонів, на якому побували 45 тисяч осіб, був названий головною причиною активного поширення захворювання в Італії.

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Теми
Коронавірус кікбоксинг
Місце
Японія
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Юг Руси
Юг Руси
То-ли дело, культурные и воспитанные укроинцы - https://www.obozrevatel.com/kiyany/life/v-kieve-iz-za-karantina-byut-stekla-i-derutsya-v-transporte-foto-i-video.htm
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