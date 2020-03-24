Наплювали на коронавірус: на турнір в Японії зібрали тисячі людей

В Японії на "Сайтама Арені" пройшов турнір з кікбоксингу під назвою K'FESTA 3, який входить у світову серію K-1. Незважаючи на коронавірус, змагання відвідали 6,5 тисяч людей.
Як повідомляє видання Asian Review, міністр економіки Японії Ясутосі Нісімура і губернатор префектури Сайтама Мотохіро Оно намагалися вмовити організаторів скасувати турнір, але ті їх не послухали, пообіцявши вжити додаткових заходів безпеки. Вони скоротили кількість квитків на змагання з 15 до 10 тисяч, видавали глядачам хірургічні маски і міряли температуру на вході.
Турнір з кікбоксингу в Японії відвідали тисячі людей
Asahi.com
K-1 reduces number of seats (15k to 10k) and make actions to follow the instructions by Goverment to prevent the Coronavirus infection.- Bruno Massami (Бруно Масами) (@BrMassami) March 22, 2020
Photos by Yoshinori Ihara, Bout Review. pic.twitter.com/RWAV8WF65d
マ ジ で 会場 埋 ま っ て き た !!!!- tatsuyakay (@tatsuyakay) March 22, 2020
K-1恐るべし!!!! # k1wgp pic.twitter.com/XgDbdMYn3n
Організатори також попросили всіх відвідувачів турніру залишити свої контактні дані, щоб з ними могли зв'язатися і запитати про самопочуття після відвідування заходу.
Відзначимо, що в режимі онлайн за змаганнями спостерігали 2,5 мільйони осіб. Деякі користувачі інтернету жорстко розкритикували рішення провести турнір, який тривав майже добу. Вони заявили, що це може спровокувати спалах коронавірусу в країні.
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