Наплювали на коронавірус: на матч в Австралії прийшла рекордна кількість глядачів

Михайло Морозов Інші види спорту 11:19, 20.11.2020 Оновлено: 11:53, 20.11.2020

В Австралії на аналог Матчу всіх зірок із регбіліг між Квінслендом і Новим Південним Уельсом на стадіон в Брісбені прийшли близько 52 тисяч глядачів.

Як повідомляє видання The Sun, це стало новим рекордом відвідуваності подій в умовах пандемії коронавірусу. Раніше найбільша кількість фанатів зібралася на трибунах під час жовтневого поєдинку між регбійними збірними Нової Зеландії та Австралії.

Перед Матчем усіх зірок уряд Квінсленда повністю скасував обмеження на відвідування спортивних подій. Раніше стадіон можна було заповнити на 75%.

Фанати на Матчі всіх зірок
The Sun
Фанати Квінсленда
The Sun
Фаната Нового Південного Уельсу
The Sun
Фанати регбіліг
The Sun

Відзначимо, що в Австралії за останню добу було зафіксовано сім випадків зараження коронавірусом. Загальна кількість хворих становить 1374 людини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Австралія опинилася за крок від перемоги над коронавірусом.

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