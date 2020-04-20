Напав на Хабіба: Конор МакГрегор опублікував фото свого арешту

Зірка Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Конор МакГрегор у соціальній мережі Instagram згадав свій арешт за напад на автобус, в якому знаходився росіянин Хабіб Нурмагомедов.

Інцидент стався в квітні 2018 року і змусив ірландця переглянути погляди на життя. Він також запостив знімок для обкладинки відомого журналу про єдиноборства.

"Я наказав собі повернути всі свої сили, і це було зроблено. Ніколи не пізно зібрати свої сили і піднятися на вищий рівень. Ніколи не пізно! На якій би стадії ми не знаходилися. Завжди є вища сила. Знімок з обкладинки Fighters Only було зроблено в кулуарах після мого останнього бою. Важка робота. Фокус. Переосмислення = результат!" – написав Конор.

Як повідомляв OBOZREVATEL, американець Тоні Фергюсон обізвав Хабіба Нурмагомедова та Конора МакГрегора ганчірками.

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