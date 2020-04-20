Напав на Хабіба: Конор МакГрегор опублікував фото свого арешту

Зірка Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Конор МакГрегор у соціальній мережі Instagram згадав свій арешт за напад на автобус, в якому знаходився росіянин Хабіб Нурмагомедов.
Інцидент стався в квітні 2018 року і змусив ірландця переглянути погляди на життя. Він також запостив знімок для обкладинки відомого журналу про єдиноборства.
I ordered all of my powers back to me and the order was followed . It is never to late to summon our powers and advance to higher ground . Never, ever too late! Whatever stage we are at. There is always higher power, and there is always higher ground. Good luck! The cover shot was taken backstage post my last bout . Thank you @fightersonlymag Hard work. Focus. Re dedication = Results!
"Я наказав собі повернути всі свої сили, і це було зроблено. Ніколи не пізно зібрати свої сили і піднятися на вищий рівень. Ніколи не пізно! На якій би стадії ми не знаходилися. Завжди є вища сила. Знімок з обкладинки Fighters Only було зроблено в кулуарах після мого останнього бою. Важка робота. Фокус. Переосмислення = результат!" – написав Конор.
Як повідомляв OBOZREVATEL, американець Тоні Фергюсон обізвав Хабіба Нурмагомедова та Конора МакГрегора ганчірками.
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