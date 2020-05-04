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5 травня • оновлено в 12:00
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Намагалися заразити: ексчемпіон UFC Люк Рокхолд розповів, як відбивався від божевільної

2.9т
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Колишній чемпіон Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) у середній вазі Люк Рокхолд зіткнувся з агресією невідомої дівчини під час вигулу собаки.

35-річний американець прогулювався по Бульвару Санта-Моніки, коли на нього напала невідома, яку спортсмен охарактеризував, як зомбі.

Люк Рокхолд

Люк Рокхолд

MMA Fighting

"Я не знаю, що відбувається зараз, це дикі часи. Я йшов у декількох милях від будинку, пройшов із собакою повз одного хлопця і потім побачив дівчину років 30. Вона була на лавці на автобусній зупинці і виглядала не дуже. Бездомна ніби. Коли я підійшов ближче, вона напала на мене, як зомбі. Це було дико. Останнє, що я очікував. Я просто гуляв і займався своїми справами зі своєю собакою. Не знаю, під чим вона була. Вона плювалася в мою сторону. Намагалася налякати або заразити", – цитує Рокхолд MMA Fighting.

Ексчемпіон зазначив, що йому довелося вдарити дівчину ногою. "Це було інстинктивно. Вона впала на землю і буквально почала тремтіти, як смажений вампір", – зазначив боєць.

Як повідомляв OBOZREVATEL, чоловік, який знімав знамениту красуню UFC Пейдж ВанЗант оголеною, пояснив свій вчинок.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
UFC
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