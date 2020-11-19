Найвищий бодібілдер світу розкрив свою незвичайну дієту
Професійний бодібілдер Джеймі Крістіан-Джохал на прізвисько "Гігант" їсть сім разів на день, споживаючи 6,4 тисяч калорій, що в три рази перевищує норму.
В інтерв'ю виданню The Sun він розкрив продукти, які входять в його щоденну дієту. Повністю список страв, які з'їдає бодібілдер має такий вигляд:
Перший прийом їжі: вівсянка, банан, мигдальне масло, сухий білок;
Другий прийом їжі: грудинка з індички з пастою;
Третій прийом їжі: рисова каша і сухий білок;
Четвертий прийом їжі: рисові пластівці, джем і банан;
П'ятий прийом їжі: бургери з м'ясним фаршем і картопля фрі в духовці;
Шостий прийом їжі: паста з лососем;
Сьомий прийом їжі: високоуглеводний коктейль.
Крістіан-Джохал також зізнався, що завжди відкритий до експериментів.
"Цього ранку я їв омлет, але не міг вирішити, що мені покласти зверху. Тому одну сторону я полив кетчупом і гірчицею, а другу – темним шоколадом", – розповів Гігант.
Він є найвищим професійним бодибилдером у світі. Його зріст становить 196 см, а вага – близько 136 кг.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Англії бодібілдер поправився до 317 кг й опинився в інвалідному кріслі.