Найвищий бодібілдер світу розкрив свою незвичайну дієту

Професійний бодібілдер Джеймі Крістіан-Джохал на прізвисько "Гігант" їсть сім разів на день, споживаючи 6,4 тисяч калорій, що в три рази перевищує норму.

В інтерв'ю виданню The Sun він розкрив продукти, які входять в його щоденну дієту. Повністю список страв, які з'їдає бодібілдер має такий вигляд:

Перший прийом їжі: вівсянка, банан, мигдальне масло, сухий білок;

Другий прийом їжі: грудинка з індички з пастою;

Третій прийом їжі: рисова каша і сухий білок;

Четвертий прийом їжі: рисові пластівці, джем і банан;

П'ятий прийом їжі: бургери з м'ясним фаршем і картопля фрі в духовці;

Шостий прийом їжі: паста з лососем;

Сьомий прийом їжі: високоуглеводний коктейль.

Крістіан-Джохал також зізнався, що завжди відкритий до експериментів.

"Цього ранку я їв омлет, але не міг вирішити, що мені покласти зверху. Тому одну сторону я полив кетчупом і гірчицею, а другу – темним шоколадом", – розповів Гігант.

Він є найвищим професійним бодибилдером у світі. Його зріст становить 196 см, а вага – близько 136 кг.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Англії бодібілдер поправився до 317 кг й опинився в інвалідному кріслі.