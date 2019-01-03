''Найстрашніший в історії'': визначений найкращий нокаут року в UFC

Спортивний портал MMA Fighting визначився із найкращим нокаутом 2018 року в змішаних єдиноборствах. Редакція авторитетного ресурсу про UFC зупинила вибір на турнірі Fight Night 139.

У головному поєдинку вечора мексиканець Яіра Родрігес 10 листопада нокаутував корейського бійця Чан Сон Джона.

На останніх секундах поєдинку Джон пішов в атаку, в той час як Родрігес, ухиляючись від його ударів, зігнувся навпіл. Раптово він завдав удар ліктем і відправив суперника у нокаут.

"Який, мать його, неймовірний бій! Респект "Корейського Зомбі" та Яіру. Найстрашніший нокаут, який я коли-небудь бачив", — написав тоді у себе в Instagram президент UFC Дейна Уайт.

Новини Знаменитий боєць UFC нокаутом переміг у чемпіонському бою

Як повідомляв OBOZREVATEL, чемпіон Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) у жіночому найлегшому дивізіоні Аманда Нуньєс із рекордом перемогла чемпіонку UFC у напівлегкій ваговій категорії Христину "Сайберг" Джустіно.