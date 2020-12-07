Найсильніша людина світу про війну на Донбасі: там уже давно не АТО

Українець Олексій Новіков, який завоював титул найсильнішої людини планети у 2020 році, заявив, що те, що відбувається на Донбасі, уже давно не є антитерористичною операцією (АТО).

В інтерв'ю на YouTube-каналі "Сила спорту" він також зазначив, що Крим, безперечно, є українським. Наш співвітчизник розповів, що відмовився від змагань на території Росії через напружену політичну обстановку між країнами.

"Крим український, звичайно. Він тільки український, тут не може виникати жодних запитань. На Донбасі триває війна, там давним-давно, на мою думку, не проходить АТО, як це називають. Там справді є війна та російські військовослужбовці. Мене вже запросили на Siberian Power Show у Росії, і я сказав, що не можу поїхати в жодному разі. Нині я цього не хочу. Коли закінчиться війна, і ми будемо бачити політичні настрої між країнами, тоді ми зможемо про це поговорити", – висловив свою думку Новіков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олексій із рекордом завоював титул найсильнішої людини світу.