Найшвидша жінка планети померла, намагаючись встановити новий рекорд

Американська гонщиця і телеведуча Джессі Комбс загинула в автомобільній аварії в Орегоні в віці 39 років.

Як повідомляє Autoblog із посиланням на заяву сім'ї, Комбс загинула 27 серпня, намагаючись побити свій власний рекорд швидкості на реактивному автомобілі. Автомобільна катастрофа трапилася на сухому дні озера пустелі Пустеля Алворда, де Комбс намагалася розігнатися до 619 миль на годину (майже 996 км/ч).

Джессі Комбс називали "найшвидшою жінкою на чотирьох колесах". Вона встановила кілька рекордів швидкості серед жінок. Наприклад, у 2013 році вона розігналася до 632 км/год, тим самим побивши рекорд, який тримався 48 років. У 2018 році вона розігналася до 777 км/год, але цей результат не був офіційно зарахований.

Також Комбс брала участь у декількох телевізійних проектах як ведуча – All Girls Garage, Extreme 4x4 і "Руйнівники легенд"

Джессі Комбс Instagram

Джессі Комбс Instagram

Джессі Комбс Instagram

Джессі Комбс Instagram

Джессі Комбс Instagram

Джессі Комбс Instagram

Джессі Комбс Instagram

Джессі Комбс Instagram

Джессі Комбс Instagram

Джессі Комбс Instagram

Джессі Комбс Instagram

Джессі Комбс Instagram

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