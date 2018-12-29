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Найращий боєць UFC сенсаційно відмовився від чемпіонського пояса

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Американський боєць Даніель Корм'є, який займає першу сходинку в рейтингу Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) незалежно від вагової категорії, прийняв рішення відмовитися від одного з чемпіонських поясів.

39-річний спортсмен оголосив про те, що залишає вакантним титул в напівважкій вазі. Його вже в суботу, 30 грудня, розіграють шведський боєць Олександр Густафссон і колишній чемпіон, американець Джон Джонс, повідомляє ESPN.

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Найращий боєць UFC сенсаційно відмовився від чемпіонського пояса

Таким чином Корм'є відреагував на рішення UFC позбавити його пояса. "Я не збираюся бути позбавленим пояса, який я захищав протягом трьох з половиною років. Те, що мене позбавили звання, говорить про те, що було зроблено щось не так, а я так не вчиняв", – заявив американський боєць.

У 2018-му Корм'є також став чемпіоном у важкій вазі, перемігши Стіпе Міочіча на UFC 226 в липні. Він успішно захистив звання, перемігши американця Дерріка Льюїса.

Як повідомляв OBOZREVATEL, футболіст збірної Росії Артем Дзюба провів поєдинок проти бійця UFC.

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UFC
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