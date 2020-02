Найкрасивіша легкоатлетка України встановила новий світовий рекорд

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх з результатом 202 см виграла турнір в Карлсруе, встановивши світовий рекорд серед спортсменок до 20 років у закритому приміщенні.

"The 2.04m was close on the second attempt and even though I could not do it today, next time I can do it."



Yaroslava Mahuchikh cleared another world indoor U20 record of 2.02m in Karlsruhe before attempting 2.04m.



