Найкрасивіша легкоатлетка України виграла "золото" чемпіонату Європи: відео тріумфу

Українська легкоатлетка Юлія Левченко завоювала золоту медаль на командному чемпіонаті Європи в Бидгощі (Польща). Спортсменці підкорилася планка 197 сантиметрів.

Для збірної України це перше золото на континентальній першості. Левченко, яку називають найкрасивішою легкоатлеткою країни, принесла у скарбничку команди 12 балів.

Збірна України посіла 7-е місце на командній першості Європи. Для збереження прописки у Суперлізі українській команді необхідно було потрапити у першу сімку. В результаті у впертій боротьбі наша команда обігнала Чехію і наступного разу знову виступить у дивізіоні найсильніших.

Юлія Левченко Instagram Юлії Левченко

Новини Найкрасивіша легкоатлетка України виграла чемпіонат Європи

Левченко стала єдиною українкою, яка виграла золото. Також бронзову медаль українській команді принесла Ірина Климець у метанні молота. Її результат – 71.67 м.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Юлія Левченко розповіла про те, які якості цінує в чоловіках.

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