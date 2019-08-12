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Найкрасивіша легкоатлетка України виграла "золото" чемпіонату Європи: відео тріумфу

1.7т Читати матеріал російською

Українська легкоатлетка Юлія Левченко завоювала золоту медаль на командному чемпіонаті Європи в Бидгощі (Польща). Спортсменці підкорилася планка 197 сантиметрів.

Для збірної України це перше золото на континентальній першості. Левченко, яку називають найкрасивішою легкоатлеткою країни, принесла у скарбничку команди 12 балів.

Збірна України посіла 7-е місце на командній першості Європи. Для збереження прописки у Суперлізі українській команді необхідно було потрапити у першу сімку. В результаті у впертій боротьбі наша команда обігнала Чехію і наступного разу знову виступить у дивізіоні найсильніших.

Юлія Левченко

Юлія Левченко

Instagram Юлії Левченко

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Найкрасивіша легкоатлетка України виграла чемпіонат Європи

Левченко стала єдиною українкою, яка виграла золото. Також бронзову медаль українській команді принесла Ірина Климець у метанні молота. Її результат – 71.67 м.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Юлія Левченко розповіла про те, які якості цінує в чоловіках.

Найкрасивіші дівчата у нас в Instagram!

Особа
Юлія Левченко
Місце
Польща Бидгощ
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