Найкрасивіша кіберспортсменка Росії померла безглуздою смертю

Лілія Новикова, яку називають "найсексуальнішим гравцем у покер" у Росії, була знайдена мертвою в своїй квартирі на Кутузовському проспекті в Москві.

Лілія Новикова Instagram

Як повідомляє The Daily Mail, батьки дівчини занепокоїлися після того, як вона перестала відповідати на дзвінки. 26-річна дівчина була одна вдома, а її тіло було виявлено на підлозі ванної. За попередніми даними Новикова заряджала свій телефон або інший гаджет, приймаючи водні процедури і її вбив електричний струм.

Лілія Новикова Instagram

Лілія Новикова Instagram

Дівчина була висококласним інженером. Здобувши вищу математичну освіту і вищу інженерну освіту в одному з престижних російських вузів, вона відмовилася від пропозицій щодо роботи в провідних промислових компаніях країни і замість цього стала професійною зіркою покеру.

Лілія Новикова Instagram

Лілія Новикова Instagram

Лілія брала участь як у звичайних, так і онлайн-турнірах. Вона також вела власні web-канали із гри в покер. У неї був укладений контракт з інтернет-порталом з покеру PokerStars. Вона також проводила в мережі майстер-класи для початківців.

Лілія Новикова Instagram

Лілія Новикова Instagram

Лілія Новикова Instagram

Лілія Новикова Instagram

Лілія Новикова Instagram

Лілія Новикова Instagram

Лілія Новикова Instagram

Лілія Новикова Instagram

Лілія Новикова Instagram

Лілія Новикова Instagram

Лілія Новикова Instagram

Лілія Новикова Instagram

Лілія Новикова Instagram

Лілія Новикова Instagram

Лілія Новикова Instagram

Лілія Новикова Instagram

Лілія Новикова Instagram

Лілія Новикова Instagram

Лілія Новикова Instagram

Лілія Новикова Instagram

Лілія Новикова Instagram

Лілія Новикова Instagram

Лілія Новикова Instagram

Лілія Новикова Instagram

Лілія Новикова Instagram

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