Над Росією нависла загроза відсторонення вiд Олімпіади-2020

Росію можуть відсторонити від участі в Олімпійських іграх 2020 року. Таке рішення може бути прийнято через допінговий скандал за участю російського стрибуна у висоту Данила Лисенко.

Його відсторонили від змагань на два роки через пропуску допінг-тестів. Спортсмен надав підроблені документи, які підтверджували його хвороба під час здачі тестів, повідомляє The Sunday Times.

Джерела, знайомі з ходом розслідування, стверджують, що довідку про хворобу Лисенко видала неіснуюча клініка. У документах було вказано вигадані імена лікарів і підроблені реквізити. За адресою, де нібито знаходиться медустанова, розташоване зруйновану будівлю.

У причетності до фальсифікації документів запідозрили співробітників Всеросійської федерації легкої атлетики (ВФЛА). Співрозмовник видання зазначив, що в разі підтвердження звинувачень Росію відсторонять від участі в Олімпіади-2020.

Новини Росію вигнали з міжнародної спортивної організації

Раніше повідомлялося, що Росія може бути відсторонена від участі ОІ-2020 року, якщо з'ясується, що дані з Московської антидопінгової лабораторії, передані ВАДА, були фальсифіковані.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Через допінгових махінацій після Олімпійських ігор-2014 в Сочі Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) призупинило членство Російського антидопінгового агентства (РУСАДА).

У вересні 2018 року WADA відновило Росію в правах, висунувши умову, що не пізніше 1 січня 2019 року організація мала надати доступ експертам до баз даних про результати допінг-проб російських спортсменів.

Якщо WADA повторно виключить РУСАДА, це може позбавити Росію права брати участь в міжнародних турнірах, зокрема, чемпіонаті Європи з футболу, Лізі чемпіонів і Лізі Європи, а також першостях світу та континенту з хокею.

Про спорт і не тільки – в нашому Instagram!