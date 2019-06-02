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Над Росією нависла загроза відсторонення вiд Олімпіади-2020

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Росію можуть відсторонити від участі в Олімпійських іграх 2020 року. Таке рішення може бути прийнято через допінговий скандал за участю російського стрибуна у висоту Данила Лисенко.

Його відсторонили від змагань на два роки через пропуску допінг-тестів. Спортсмен надав підроблені документи, які підтверджували його хвороба під час здачі тестів, повідомляє The Sunday Times.

Джерела, знайомі з ходом розслідування, стверджують, що довідку про хворобу Лисенко видала неіснуюча клініка. У документах було вказано вигадані імена лікарів і підроблені реквізити. За адресою, де нібито знаходиться медустанова, розташоване зруйновану будівлю.

У причетності до фальсифікації документів запідозрили співробітників Всеросійської федерації легкої атлетики (ВФЛА). Співрозмовник видання зазначив, що в разі підтвердження звинувачень Росію відсторонять від участі в Олімпіади-2020.

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Раніше повідомлялося, що Росія може бути відсторонена від участі ОІ-2020 року, якщо з'ясується, що дані з Московської антидопінгової лабораторії, передані ВАДА, були фальсифіковані.

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Теми
допінговий скандалОлімпіади-2020
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