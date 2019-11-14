"Значно більше!" У Хабіба розповіли про космічні гонорари

Менеджер Різван Магомедов, який представляє інтереси чемпіона UFC у легкій вазі Хабіба Нурмагомедова, розповів про гонорар російського бійця за бій з американцем Дастіном Пуар'є.

За його словами, сума гонорару значно перевищує озвучені раніше 6 мільйонів доларів.

Хабіб Нурмагомедов Eurosport

"6 мільйонів – це занижена цифра. Він отримав значно більше. Хабіб за бій з Пуар'є заробив значно більше, ніж за поєдинок із МакГрегором. Наразі Хабіб – дуже велике ім'я. Нам не потрібен МакГрегор або будь-хто інший, аби отримати велику винагороду. І не потрібно робити якісь гучні вчинки, щоб привернути до себе увагу. Сьогодні Хабіб – людина зі світовим іменем. Відповідно, і гонорари у нього гідні", – сказав Магомедов, чиї слова цитує "Спорт-Експрес".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вересні Нурмагомедов переміг Дастіна Пуар'є і вдруге захистив титул чемпіона UFC в легкій вазі. Наступним суперником Хабіба стане американець Тоні Фергюсон.

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