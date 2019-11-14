Головна Новини
14 листопада • оновлено в 11:02
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Інші види спорту

"Значно більше!" У Хабіба розповіли про космічні гонорари

1.1т
Читати матеріал російською

Менеджер Різван Магомедов, який представляє інтереси чемпіона UFC у легкій вазі Хабіба Нурмагомедова, розповів про гонорар російського бійця за бій з американцем Дастіном Пуар'є.

За його словами, сума гонорару значно перевищує озвучені раніше 6 мільйонів доларів.

Хабіб Нурмагомедов

Хабіб Нурмагомедов

Eurosport

"6 мільйонів – це занижена цифра. Він отримав значно більше. Хабіб за бій з Пуар'є заробив значно більше, ніж за поєдинок із МакГрегором. Наразі Хабіб – дуже велике ім'я. Нам не потрібен МакГрегор або будь-хто інший, аби отримати велику винагороду. І не потрібно робити якісь гучні вчинки, щоб привернути до себе увагу. Сьогодні Хабіб – людина зі світовим іменем. Відповідно, і гонорари у нього гідні", – сказав Магомедов, чиї слова цитує "Спорт-Експрес".

Новини
"Знущався наді мною": американський боєць UFC розповів правду про Хабіба

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вересні Нурмагомедов переміг Дастіна Пуар'є і вдруге захистив титул чемпіона UFC в легкій вазі. Наступним суперником Хабіба стане американець Тоні Фергюсон.

В нашому Telegram ти дізнаєшся першим, коли Ломаченко стане абсолютним чемпіоном світу!

Читайте всі новини по темі "Хабіб – Пор'є" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Денис Карпов Денис Карпов
Тема
Хабіб – Пор'є
Особа
Хабiб Нурмагомедов
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
2
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги