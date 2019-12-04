На турнірі ММА трапився подвійний нокдаун: спортивні підсумки 3 грудня

На турнірі зі змішаних єдиноборств у Португалії трапився унікальний випадок з подвійним нокдауном, а відома українська спортсменка засвітилася у відвертому відео.

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Крім того, тренера збірної Росії з футболу Станіслава Черчесова обстібали після жеребкування Євро-2020. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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