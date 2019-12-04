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4 грудня • оновлено в 10:09
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На турнірі ММА трапився подвійний нокдаун: спортивні підсумки 3 грудня

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На турнірі зі змішаних єдиноборств у Португалії трапився унікальний випадок з подвійним нокдауном, а відома українська спортсменка засвітилася у відвертому відео.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини вівторка, 3 грудня.

Крім того, тренера збірної Росії з футболу Станіслава Черчесова обстібали після жеребкування Євро-2020. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Теми
MMA Золотий м'яч Євро-2020
Особи
Ентоні Джошуа Станіслав Черчесов Олександр Усик Василь Ломаченко
Тег
збірна Росії з футболу
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