На російській фігуристці порвалася сукня під час виступу: відео курйозу

Російська фігуристка Євгенія Медведєва зіткнулася з неприємною ситуацією під час чемпіонату Росії.

Показовий виступ дворазової чемпіонки світу та Європи завершилося тим, що у неї порвався наряд. Євгенія вирішила влаштувати прокат під композицію Біллі Айлиш I do not wanna be you any more у білій сукні.

Однак після того, як Медведєва вийшла на лід, коли згідно хореографії необхідно було рухатися вперед лежачи на спині, вона зачепила поділ конвзаном. Втім, цей момент ніяк не вплинув на спортсменку, яка виконала без зривів всі елементи.

