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31 грудня • оновлено в 23:22
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На російській фігуристці порвалася сукня під час виступу: відео курйозу

3.8т
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Російська фігуристка Євгенія Медведєва зіткнулася з неприємною ситуацією під час чемпіонату Росії.

Показовий виступ дворазової чемпіонки світу та Європи завершилося тим, що у неї порвався наряд. Євгенія вирішила влаштувати прокат під композицію Біллі Айлиш I do not wanna be you any more у білій сукні.

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Однак після того, як Медведєва вийшла на лід, коли згідно хореографії необхідно було рухатися вперед лежачи на спині, вона зачепила поділ конвзаном. Втім, цей момент ніяк не вплинув на спортсменку, яка виконала без зривів всі елементи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російська фігуристка Єлизавета Туктамишева порадувала фанатів новим сексуальним прокатом на чемпіонаті країни, під час якого виступила в ультракороткій спідниці.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
фігурне катання
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
пис-дес,у чубатых праздник.
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Smekalov Sergey, кондом - веди себя прилично, быдлo паРРашное. Таким как ты не место в обществе!
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