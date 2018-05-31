На мотогонках в Британії сталася смертельна трагедія

Мотогонщик Ден Нін загинув в аварії під час кваліфікаційної сесії до гонки Isle of Man Tourist Trophy.

Трагедія трапилася через 11 хвилин після початку сесії. На першому ж колі гонщик вилетів з траси і врізався в дерево, в результаті чого сталася пожежа. Мотоцикліст помер на місці.

Новини Український мотогонщик потрапив в страшну аварію

"Ми всі приголомшені. Наші думки зараз з сім'єю і друзями Дена. Він був популярним, працьовитим хлопцем, який любив гонки, і нам буде дуже його не вистачати", - прокоментував трагедію менеджер команди Tyco BMW Філіп Нілл.

30-річний Ден Нін був родом з самого острова. У поточному сезоні Нін їздив за команду Tyco BMW з Північної Ірландії на основних міжнародних гонках в класі Superbike і Superstock.

Як повідомляв OBOZREVATEL, американський пілот під час гонки Indy 500 дивом залишився живий.