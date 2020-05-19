23-разовий олімпійський чемпіон американський плавець Майкл Фелпс зізнався, що відчуває серйозні психологічні проблеми через коронавірус.

"Пандемія стала випробуванням, якого я не очікував. Ця невизначеність, ізоляція в будинку і купа запитань. Коли це закінчиться? Як зміниться наше життя, коли це закінчиться? Чи роблю я все для того, щоб бути в безпеці? Моя родина в безпеці? Це зводить мене з розуму. Я звик подорожувати, змагатися, спілкуватися з людьми. Мої емоції виходять з-під контролю, я перебуваю на межі зриву", – цитує слова Фелпса видання TheGuardian.

Майкл Фелпс

Американець, який не раз зізнавався, що знаходиться в стані депресії, заявив, що психологічні проблеми ніколи не йдуть назавжди.

"Справа в тому – і це знають всі люди з психологічними проблемами – що цей стан нікуди не йде. Є просто хороші і погані дні, але дістатися до фінішної прямої у вас ніколи не виходить. Я давав уже стільки інтерв'ю, в яких говорив, що пройшов терапію і тепер відчуваю себе добре. Шкода, що це не так", – зізнався Фелпс.

Як повідомляв OBOZREVATEL, чемпіон UFC у напівважкій вазі Джон Джонс заявив, що має серйозні проблеми з алкоголем.