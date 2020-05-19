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19 травня • оновлено в 17:20
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"На межі зриву": 23-разовий олімпійський чемпіон Майкл Фелпс впав у депресію через коронавірус

5.8т
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23-разовий олімпійський чемпіон американський плавець Майкл Фелпс зізнався, що відчуває серйозні психологічні проблеми через коронавірус.

"Пандемія стала випробуванням, якого я не очікував. Ця невизначеність, ізоляція в будинку і купа запитань. Коли це закінчиться? Як зміниться наше життя, коли це закінчиться? Чи роблю я все для того, щоб бути в безпеці? Моя родина в безпеці? Це зводить мене з розуму. Я звик подорожувати, змагатися, спілкуватися з людьми. Мої емоції виходять з-під контролю, я перебуваю на межі зриву", – цитує слова Фелпса видання TheGuardian.

Майкл Фелпс

Майкл Фелпс

Американець, який не раз зізнавався, що знаходиться в стані депресії, заявив, що психологічні проблеми ніколи не йдуть назавжди.

"Справа в тому – і це знають всі люди з психологічними проблемами – що цей стан нікуди не йде. Є просто хороші і погані дні, але дістатися до фінішної прямої у вас ніколи не виходить. Я давав уже стільки інтерв'ю, в яких говорив, що пройшов терапію і тепер відчуваю себе добре. Шкода, що це не так", – зізнався Фелпс.

Як повідомляв OBOZREVATEL, чемпіон UFC у напівважкій вазі Джон Джонс заявив, що має серйозні проблеми з алкоголем.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Теми
Коронавірус плавання
Особа
Майкл Фелпс
Тег
депресія
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