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12 жовтня • оновлено в 15:04
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На чемпіона світу з карате напали четверо таджиків і поплатилися: фото наслідків

8.2т Читати матеріал російською

Четверо громадян Таджикистану постраждали після нападу на багаторазового чемпіона світу з карате Дениса Кухарева.

Кухарев разом зі своїм товаришем Олексієм Коковiним приїхали в Єкатеринбург, щоб провести майстерклас учням місцевих спортивних шкіл. Уже після занять хлопці зайшли в метро, де у них зав'язався конфлікт з чотирма чоловіками. За словами Олексія, нападники були дуже агресивними і навіть намагалися залізти в їхні кишені, повідомляє Telegram-канал "Мутко-проти".

На чемпіона світу з карате напали четверо таджиків і поплатилися: фото наслідків

"Після зборів сходили повечеряти. Поверталися: переходили дорогу до метро. В дверях на вхід зіткнулися з молодим чоловіком, який штовхнув на нас двері. Олексій сказав йому, що тут вхід, а вихід поруч. Він відреагував агресивно і за нас зачепився", - сказав спортсмен в інтерв'ю "КП".

Він пояснив, що після цього вони з товаришем спокійно продовжили спускатися, але внизу їх чекали ще три людини, які запропонували молодим людям "поговорити".

"Ми намагалися уникнути конфлікту. Говорили, що нам нема про що з ними розмовляти. Вони стали нас затискати, руками чіпати, мало не в кишені лізти. Зав'язалася бійка, призвідниками були вони", - зазначив Кухарев.

Завершилося все швидко - нападники через кілька секунд опинилися в партері і були передані співробітникам поліції. Одному з них навіть знадобилася допомога медиків.

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Тема
карате
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Комментарии на сайте не модерированы
Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Таджики прямо как хо хлы в 2014 году.
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70rus xxx
70rus xxx
Не зря говорят:не толкай незнакомого,можно очнутся без зубов.
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