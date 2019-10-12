На чемпіона світу з карате напали четверо таджиків і поплатилися: фото наслідків

Четверо громадян Таджикистану постраждали після нападу на багаторазового чемпіона світу з карате Дениса Кухарева.

Кухарев разом зі своїм товаришем Олексієм Коковiним приїхали в Єкатеринбург, щоб провести майстерклас учням місцевих спортивних шкіл. Уже після занять хлопці зайшли в метро, де у них зав'язався конфлікт з чотирма чоловіками. За словами Олексія, нападники були дуже агресивними і навіть намагалися залізти в їхні кишені, повідомляє Telegram-канал "Мутко-проти".

"Після зборів сходили повечеряти. Поверталися: переходили дорогу до метро. В дверях на вхід зіткнулися з молодим чоловіком, який штовхнув на нас двері. Олексій сказав йому, що тут вхід, а вихід поруч. Він відреагував агресивно і за нас зачепився", - сказав спортсмен в інтерв'ю "КП".

Він пояснив, що після цього вони з товаришем спокійно продовжили спускатися, але внизу їх чекали ще три людини, які запропонували молодим людям "поговорити".

"Ми намагалися уникнути конфлікту. Говорили, що нам нема про що з ними розмовляти. Вони стали нас затискати, руками чіпати, мало не в кишені лізти. Зав'язалася бійка, призвідниками були вони", - зазначив Кухарев.

Завершилося все швидко - нападники через кілька секунд опинилися в партері і були передані співробітникам поліції. Одному з них навіть знадобилася допомога медиків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку цього року автохами нарвалися на бійця ММА. У мережі з'явилося відео, як спортсмен дав відсіч двом бидловатим водіям, які напали на нього.

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