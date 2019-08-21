На ЧС танцюрист з Росії вдарив партнерку кулаком в обличчя

На чемпіонаті світу з аргентинського танго в Буенос-Айресі стався гучний скандал за участю російської пари Кирила Паршакова і Анни Гудино, який є чоловіком і дружиною.

Паршаков після виступу вдарив партнерку кулаком в обличчя. Це помітили організатори конкурсу і дискваліфікували танцюриста. Після Ганні запропонували написати заяву на свого чоловіка, але дівчина відмовилася, повідомляє Євроспорт.

"Вчора був півфінал чемпіонату світу, після танцю ми посварилися, через те що не все вийшло. Шкода, що наші емоції побачили організатори, і неправильно сприйняли їх. Прикро, що така ситуація призвела до дискваліфікації", - прокоментувала ситуацію пара.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися особисті фотографії дівчини.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, російська зірка фігурного катання Євгена Медведєва показала виступ в зухвалій вбранні на шоу Ice Fantasia в Південній Кореї.

19-річна чемпіонка світу і Європи вийшла на лід у рожевому обтягуючому костюмі з латексу, який порівняли з порнографічним.

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