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На ЧС танцюрист з Росії вдарив партнерку кулаком в обличчя

1.4т Читати матеріал російською

На чемпіонаті світу з аргентинського танго в Буенос-Айресі стався гучний скандал за участю російської пари Кирила Паршакова і Анни Гудино, який є чоловіком і дружиною.

Паршаков після виступу вдарив партнерку кулаком в обличчя. Це помітили організатори конкурсу і дискваліфікували танцюриста. Після Ганні запропонували написати заяву на свого чоловіка, але дівчина відмовилася, повідомляє Євроспорт.

"Вчора був півфінал чемпіонату світу, після танцю ми посварилися, через те що не все вийшло. Шкода, що наші емоції побачили організатори, і неправильно сприйняли їх. Прикро, що така ситуація призвела до дискваліфікації", - прокоментувала ситуацію пара.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися особисті фотографії дівчини.

На ЧС танцюрист з Росії вдарив партнерку кулаком в обличчя

Instagram

На ЧС танцюрист з Росії вдарив партнерку кулаком в обличчя

Instagram

На ЧС танцюрист з Росії вдарив партнерку кулаком в обличчя

Instagram

На ЧС танцюрист з Росії вдарив партнерку кулаком в обличчя

Instagram

На ЧС танцюрист з Росії вдарив партнерку кулаком в обличчя

Instagram

На ЧС танцюрист з Росії вдарив партнерку кулаком в обличчя

Instagram

На ЧС танцюрист з Росії вдарив партнерку кулаком в обличчя

Instagram

На ЧС танцюрист з Росії вдарив партнерку кулаком в обличчя

Instagram

На ЧС танцюрист з Росії вдарив партнерку кулаком в обличчя

Instagram

На ЧС танцюрист з Росії вдарив партнерку кулаком в обличчя

Instagram

На ЧС танцюрист з Росії вдарив партнерку кулаком в обличчя

Instagram

На ЧС танцюрист з Росії вдарив партнерку кулаком в обличчя

Instagram

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