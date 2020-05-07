Двоє чоловіків напали на чемпіона Європи 2013 року в складі збірної Росії з волейболу Олексія Спиридонова біля відділення банку в Москві.

"Одного встиг вдарити, а другий схопився за ніж. Я був із другом, він мені допоміг. На щастя, ми не постраждали, все в порядку. Страшно стає жити, адже вже серед білого дня на двох здорових мужиків нападають. І все це під камерами, в людному місці. А уявіть, якби на моєму місці були б бабуся, дідусь або людина, яка не змогла б чинити опору", – цитує слова Спиридонова видання RT.

Олексій Спиридонов Eurosport

Зараз 31-річний спортсмен виступає за уфимський "Урал". Кілька місяців тому він напився і влаштував п'яний дебош на дитячому тенісному турнірі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії напали на відомого спортивного журналіста Андрія Блохіна.