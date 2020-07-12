На "Бійцівському острові" відбувся UFC 251: всі результати і відео

На "Бійцівському острові" розташованому на Ясі в Абу-Дабі відбувся турнір Абсолютного бійцівського чемпіонату UFC 251.

У головній події чемпіон UFC у напівсередній вазі Камару Усман (16-1) переміг Хорхе Масвідаля (35-13) і захистив титул.

Усман - Масвідаль

Усман - Масвідаль

Усман - Масвідаль

Бій тривав 5 раундів, де чемпіон мав перевагу в боротьбі, а також в більшості обмінів. В результаті Усман переміг одноголосним рішенням суддів (50-45, 50-45, 49-46)

Інші бої:

Чемпіон UFC у напівлегкій вазі Алекс Волкановскі (22-1) в матчі-реванші переміг Макса Холлоуея (21-6) роздільним рішенням суддів: 48-47, 48-47, 47-48.

Роуз Намаюнас (10-4) взяла реванш у Джесіки Андраде (20-8), перемігши роздільним рішенням суддів: 29-28, 29-28, 28-29.

Аманда Рібас (10-1) перемогла Пейдж Ванзант (8-5) сабмішеном в першому раунді.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в со-головному бою UFC 251 Петро Ян нокаутом виграв чемпіонський бій за вакантний пояс в найлегшій вазі, ставши другим чемпіоном UFC з Росії.