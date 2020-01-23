"Муляж": батько Хабіба зробив гучну заяву про бій МакГрегора та Серроне

Батько та тренер чемпіона UFC у легкій вазі Хабіба Нурмагомедова Абдулманап вважає, що поєдинок Конора МакГрегора та Дональда "Ковбоя" Серроне має договірний характер.

"Хіба ви не підозрюєте? Все ви розумієте, ще й краще, ніж я. Це не бій, це – муляж! Ми бачили раніше, як насправді б'ється Серроне. Це навіть не було схоже на бій. UFC треба було повернути Конора. А за рахунок чого? Потрібна була перемога", – цитує Нурмагомедова-старшого агентство Чемпіонат.

Бій МакГрегор - Серроне

Він також пояснив, чому ірландський боєць не гідний реваншу проти Хабіба.

"З чого ми повинні давати йому реванш? Чемпіон погоджується на реванш, коли суперник дає йому важкий бій або виграє. А тут не було навіть п'яти раундів, коли судді визначали переможця", – додав Абдулманап.

Новини Серроне відсторонили від боїв після поразки МакГрегору

Як повідомляв OBOZREVATEL, Конор МакГрегор заробив неймовірні гроші за поєдинок проти Дональда Серроне.

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