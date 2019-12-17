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17 грудня • оновлено в 23:27
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"Можуть сміливо йти в д*пу!" Губернієв послав росіян

1.7т
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Одіозний російський коментатор Дмитро Губернієв хамством відреагував на петицію з вимогою усунути знаменитого тренера Тетяну Тарасову від коментування фігурного катання.

"Зараз багато критикують Тарасову, але я хочу її підтримати! Вона коментатор, що викликає справжні, непідробні емоції! Тарасову можна любити чи ненавидіти, головне, байдужих немає! Свободу Тарасовiй! Роздратування – приємна емоція! Всі, хто підписують петиції проти телевізійних коментаторів, можуть сміливо йти в жопу!" – написав Губернієв у себе в Instagram.

"Можуть сміливо йти в д*пу!" Губернієв послав росіян

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16 грудня вболівальники закликали усунути Тарасову від роботи коментатором на телебаченні. Петиція з'явилася на сайті Change.org. На думку фанатів, Тарасова непрофесійна, так як упереджено ставиться до деяких спортсменам, серед яких олімпійська чемпіонка Аліна Загитова.

Напередодні олімпійський чемпіон з фігурного катання Олексій Ягудін підтримав Тарасову, порадивши незадоволеним росіянам "смоктати".

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Автор
Максим Богданов
Особа
Дмитро Губернієв
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Гоша Злой
Гоша Злой
ну и зачем, мягко выражаясь, нам эта новость?
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