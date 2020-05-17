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17 травня • оновлено в 12:44
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"Можуть лише кричати й молоти дурниці": Ягудін розкритикував "Перший канал", який "показує нісенітницi"

9.9т
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Російський олімпійський чемпіон із фігурного катання Олексій Ягудін розкритикував головний федеральний телеканал РФ.

Олексій Ягудін

Олексій Ягудін

У передачі Андрія Малахова "Пусть говорят" розповідалося, що Ягудін разом із актором Маратом Башаровим нібито побили бейсбольними битами журналістів, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння.

"Будь-яку дурню ЗМІ підхоплюють. Гаразд, коли нікому не потрібна псевдоблогерка обмовляє мене, що я 10 років тому бив битами журналістів. І робить висновки iз прочитаної жовтої статті 10-річної давності, коли вона сама в дитячий садок ходила. Це ще кумедно, з огляду на те, що я в своєму житті жодного разу не бився. Але коли це показують на "Першому каналі"? Давайте я вдягнуся в костюм людини-павука та зроблю заяву, що цей персонаж існує, і насправді це я. Таку нісенітницю теж на "Першому каналі" покажуть, а всілякі ЗМІ для клікбейту підтримають? У мене питання до програми "Пусть говорят", що запрошує псевдоперсон, які, крім як кричати й молоти дурниці, нічого не можуть", – цитує Ягудіна СЕ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олексій Ягудін не зміг стримати емоцій, коментуючи новину про те, що Росія відправила в Північну Корею 25 тисяч тонн пшениці як гуманітарну допомогу.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особа
Олексій Ягудін
Місце
Росія
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