Мотогонщик безглуздо втратив перемогу, почавши святкувати до фінішу. Відео

Михайло Морозов
Михайло Морозов
Інші види спорту
5,5 т.
MotoGP

Мотогонщик Андре Веріссімо безглуздо втратив перемогу на етапі Superbike Brazil, який пройшов на автодромі в Гоянії.

На офіційній сторінці SkyNews в Twitter з'явився ролик, на якому можна побачити епічне завершення цього заїзду. Фаворит сезону повернув на фінішну пряму і вирішив відсвяткувати перше місце, вважаючи, що ніхто із суперників його вже не наздожене.

Веріссімо відпустив педаль газу, встав на ноги і підняв руки вгору. Через кілька секунд він все ж вирішив перевірити, на якій відстані перебувають суперники, і швидко зрозумів, що втрачає лідерство. Бразилець відразу повернувся в сидіння, але вже не встиг набрати достатню для перемоги швидкість, посівши третю позицію.

Ця гонка стала останньою в нинішньому сезоні. Незважаючи на фінішний конфуз, Веріссімо залишився лідером загального заліку і завоював чемпіонство за підсумками восьми заїздів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Бразилії на гонках серії "Супербайк" помер місцевий мотоцикліст Матеус Барбоза. Він не впорався з керуванням і на високій швидкості врізався в металеву огорожу.

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