Мотогонщик безглуздо втратив перемогу, почавши святкувати до фінішу. Відео

Мотогонщик Андре Веріссімо безглуздо втратив перемогу на етапі Superbike Brazil, який пройшов на автодромі в Гоянії.

На офіційній сторінці SkyNews в Twitter з'явився ролик, на якому можна побачити епічне завершення цього заїзду. Фаворит сезону повернув на фінішну пряму і вирішив відсвяткувати перше місце, вважаючи, що ніхто із суперників його вже не наздожене.

Веріссімо відпустив педаль газу, встав на ноги і підняв руки вгору. Через кілька секунд він все ж вирішив перевірити, на якій відстані перебувають суперники, і швидко зрозумів, що втрачає лідерство. Бразилець відразу повернувся в сидіння, але вже не встиг набрати достатню для перемоги швидкість, посівши третю позицію.

Ця гонка стала останньою в нинішньому сезоні. Незважаючи на фінішний конфуз, Веріссімо залишився лідером загального заліку і завоював чемпіонство за підсумками восьми заїздів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Бразилії на гонках серії "Супербайк" помер місцевий мотоцикліст Матеус Барбоза. Він не впорався з керуванням і на високій швидкості врізався в металеву огорожу.