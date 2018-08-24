Москва на колінах: 6 найграндіозніших перемог України в спорті за останній рік

У той час, як Україна поступово набирає значущості в світі боксу, вона також домагається успіхів в інших видах спорту. До 27-му року незалежності Україна брала участь в зимових Олімпійських іграх в Південній Кореї, в турнірі Invictus Games в Канаді, а також в інших турнірах і чемпіонатах.

The Kyiv Post вибрав найбільш видатні спортивні досягнення країни за попередній рік.

Віталій Кличко увійшов до Міжнародної боксерської зали слави

Видатний боксер Віталій Кличко, який в даний час є мером Києва, став першим українцем, якого включили до Міжнародної боксерської зали слави. Заснована в Сполучених Штатах, зала шанує боксерів та інших учасників спорту всіх часів з усього світу.

Кличко, який також відомий у світі боксу прізвиськом доктор Залізний кулак, виграв 45 з 47 поєдинків у своїй кар'єрі. Відомий своїми численними нокаутами, триразовий чемпіон світу в суперважкій вазі зайняв своє місце серед кращих боксерів усіх часів - Мохаммада Алі, Майка Тайсона, Джорджа Формана і інших. У залі слави шанують ще двох українців: Луї Каплана, відомого як Кід Каплан, і Бенні Басса. Обидва спортсмени народилися в Києві, переїхали в США на початку 20-го століття і зробили успішну кар'єру в боксі.

Олександр Усик став абсолютним чемпіоном з боксу

Український боксер Олександр Усик, який на даний момент виграв всі свої 15 професійних боїв, також переписав історію в цьому році. Вперше в рейтингу кращих боксерів у важкій вазі в американському журналі "The Ring" Усик довів, що був гідний цієї честі в недавньому поєдинку з російським боксером Муратом Гассієвим 21 липня.

Він завдав більше 200 ударів по 12 раундів, тому судді оголосили Усика переможцем. У підсумку український спортсмен зберіг титули WBC і WBO у важкій вазі і виграв титули WBA, IBF, The Ring і лінійні титули у важкій вазі. Це зробило Усика першим боксером в історії, який виграв титули чотирьох великих чемпіонатів світу у важкій вазі і зробив його першим абсолютним чемпіоном з України.

Плавець Андрій Говоров встановив світовий рекорд

Дворазовий чемпіон Європи, плавець Андрій Говоров не тільки виграв ще один трофей, а й встановив світовий рекорд в цьому році. Український спортсмен став найшвидшим плавцем в історії серед чоловіків у запливі на 50-метровим батерфляєм фіналі змагань Sette Colli Trophy в Римі (Італія) 1 липня.

Говоров залишив британського плавця Бенджаміна ПРАУД і його голландського суперника Матіса Гузена за спиною, доторкнувшись до стіни за 22,27 секунди. Спортсмен побив попередній рекорд, який належав іспанському плавцю Рафаелю Муньосу, на 0,16 секунди. Він був встановлений в національній першості ще в 2009 році.

Василь Ломаченко виграв титули чемпіона світу з боксу в трьох дивізіонах

Виключно швидкий і точний боксер Василь Ломаченко, також відомий як Hi-Tech, встановив ще один рекорд. Дворазовий олімпійський чемпіон світу став першим боксером, який виграв титули чемпіона світу в трьох дивізіонах в 12 поєдинках. Побивши венесуельського Хорхе Лінареса в 10-му турі 12 травня, Ломаченко став чемпіоном Всесвітньої боксерської асоціації в легкій вазі.

В даний час він має три рекорди - перемоги в напівлегкій вазі, напівлегкій і легкій вазі в найменшій кількості професійних боїв - він домігся першого титулу чемпіона світу в своєму третьому бою, став чемпіоном в двох вагових категоріях в сьомому поєдинку і отримав третій титул в його дванадцятому бою.

Олександр Абраменко виграв "золото" на зимових Олімпійських іграх

Фрістайл-лижник Олександр Абраменко став героєм України на Зимових Олімпійських іграх в Пхенчхані в лютому - спортсмен приніс єдину золоту медаль для країни. Спеціалізуючись на лижній акробатиці (фліп і завихрення в повітрі), Абраменко отримав оцінку 128,51, випередивши китайського лижника Цзя Цзуньяна і росіянина Іллю Бурова.

Українець виконав ідеальний стрибок і відсвяткував перемогу, пробігши з прапором країни. Абраменко був також першим українцем, який виграв медаль на Зимових Олімпійських іграх, і його перемога принесла Україні тільки третю золоту медаль на зимових Олімпійських іграх всіх часів.

Даяна Ястремська стала наймолодшою з 100 кращих тенісисток

18-річна Даяна Ястремська стала наймолодшою ​​спортсменкою, яка входить в число 100 кращих тенісисток. Після її видатного виступу під час літніх змагань - Ястремська виграла турнір Міжнародної тенісної федерації в Римі і посіла друге місце в Ilkley Trophy в Англії - спортсменка піднялася в рейтингу Жіночої тенісної асоціації. Це був великий крок для тенісиста, оскільки в минулому році вона зайняла 189 місце, а два роки тому - 342. Ястремська також є першою спортсменкою, яка народилася в 2000-х роках, яка потрапила до рейтинга WTA.

Як повідомляв OBOZREVATEL, британський боксер Тоні Білями назвав українського чемпіона Василя Ломаченка кращим на планеті.