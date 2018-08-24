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Москва на колінах: 6 найграндіозніших перемог України в спорті за останній рік

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У той час, як Україна поступово набирає значущості в світі боксу, вона також домагається успіхів в інших видах спорту. До 27-му року незалежності Україна брала участь в зимових Олімпійських іграх в Південній Кореї, в турнірі Invictus Games в Канаді, а також в інших турнірах і чемпіонатах.

The Kyiv Post вибрав найбільш видатні спортивні досягнення країни за попередній рік.

Віталій Кличко увійшов до Міжнародної боксерської зали слави

Видатний боксер Віталій Кличко, який в даний час є мером Києва, став першим українцем, якого включили до Міжнародної боксерської зали слави. Заснована в Сполучених Штатах, зала шанує боксерів та інших учасників спорту всіх часів з усього світу.

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Москва на колінах: 6 найграндіозніших перемог України в спорті за останній рік

Кличко, який також відомий у світі боксу прізвиськом доктор Залізний кулак, виграв 45 з 47 поєдинків у своїй кар'єрі. Відомий своїми численними нокаутами, триразовий чемпіон світу в суперважкій вазі зайняв своє місце серед кращих боксерів усіх часів - Мохаммада Алі, Майка Тайсона, Джорджа Формана і інших. У залі слави шанують ще двох українців: Луї Каплана, відомого як Кід Каплан, і Бенні Басса. Обидва спортсмени народилися в Києві, переїхали в США на початку 20-го століття і зробили успішну кар'єру в боксі.

Олександр Усик став абсолютним чемпіоном з боксу

Український боксер Олександр Усик, який на даний момент виграв всі свої 15 професійних боїв, також переписав історію в цьому році. Вперше в рейтингу кращих боксерів у важкій вазі в американському журналі "The Ring" Усик довів, що був гідний цієї честі в недавньому поєдинку з російським боксером Муратом Гассієвим 21 липня.

Москва на колінах: 6 найграндіозніших перемог України в спорті за останній рік

Він завдав більше 200 ударів по 12 раундів, тому судді оголосили Усика переможцем. У підсумку український спортсмен зберіг титули WBC і WBO у важкій вазі і виграв титули WBA, IBF, The Ring і лінійні титули у важкій вазі. Це зробило Усика першим боксером в історії, який виграв титули чотирьох великих чемпіонатів світу у важкій вазі і зробив його першим абсолютним чемпіоном з України.

Плавець Андрій Говоров встановив світовий рекорд

Дворазовий чемпіон Європи, плавець Андрій Говоров не тільки виграв ще один трофей, а й встановив світовий рекорд в цьому році. Український спортсмен став найшвидшим плавцем в історії серед чоловіків у запливі на 50-метровим батерфляєм фіналі змагань Sette Colli Trophy в Римі (Італія) 1 липня.

Москва на колінах: 6 найграндіозніших перемог України в спорті за останній рік

Говоров залишив британського плавця Бенджаміна ПРАУД і його голландського суперника Матіса Гузена за спиною, доторкнувшись до стіни за 22,27 секунди. Спортсмен побив попередній рекорд, який належав іспанському плавцю Рафаелю Муньосу, на 0,16 секунди. Він був встановлений в національній першості ще в 2009 році.

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Василь Ломаченко виграв титули чемпіона світу з боксу в трьох дивізіонах

Виключно швидкий і точний боксер Василь Ломаченко, також відомий як Hi-Tech, встановив ще один рекорд. Дворазовий олімпійський чемпіон світу став першим боксером, який виграв титули чемпіона світу в трьох дивізіонах в 12 поєдинках. Побивши венесуельського Хорхе Лінареса в 10-му турі 12 травня, Ломаченко став чемпіоном Всесвітньої боксерської асоціації в легкій вазі.

Москва на колінах: 6 найграндіозніших перемог України в спорті за останній рік

В даний час він має три рекорди - перемоги в напівлегкій вазі, напівлегкій і легкій вазі в найменшій кількості професійних боїв - він домігся першого титулу чемпіона світу в своєму третьому бою, став чемпіоном в двох вагових категоріях в сьомому поєдинку і отримав третій титул в його дванадцятому бою.

Олександр Абраменко виграв "золото" на зимових Олімпійських іграх

Фрістайл-лижник Олександр Абраменко став героєм України на Зимових Олімпійських іграх в Пхенчхані в лютому - спортсмен приніс єдину золоту медаль для країни. Спеціалізуючись на лижній акробатиці (фліп і завихрення в повітрі), Абраменко отримав оцінку 128,51, випередивши китайського лижника Цзя Цзуньяна і росіянина Іллю Бурова.

Москва на колінах: 6 найграндіозніших перемог України в спорті за останній рік

Українець виконав ідеальний стрибок і відсвяткував перемогу, пробігши з прапором країни. Абраменко був також першим українцем, який виграв медаль на Зимових Олімпійських іграх, і його перемога принесла Україні тільки третю золоту медаль на зимових Олімпійських іграх всіх часів.

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"Чи знає, що робити": одна з кращих тенісисток світу захопилася юної українкою

Даяна Ястремська стала наймолодшою з 100 кращих тенісисток

18-річна Даяна Ястремська стала наймолодшою ​​спортсменкою, яка входить в число 100 кращих тенісисток. Після її видатного виступу під час літніх змагань - Ястремська виграла турнір Міжнародної тенісної федерації в Римі і посіла друге місце в Ilkley Trophy в Англії - спортсменка піднялася в рейтингу Жіночої тенісної асоціації. Це був великий крок для тенісиста, оскільки в минулому році вона зайняла 189 місце, а два роки тому - 342. Ястремська також є першою спортсменкою, яка народилася в 2000-х роках, яка потрапила до рейтинга WTA.

Москва на колінах: 6 найграндіозніших перемог України в спорті за останній рік

Як повідомляв OBOZREVATEL, британський боксер Тоні Білями назвав українського чемпіона Василя Ломаченка кращим на планеті.

Читайте всі новини по темі "День Незалежності" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
День Незалежності
Особи
Олександр УсикВасиль ЛомаченкоВіталій КличкоДаяна ЯстремськаАндрій ГоворовОлександр Абраменко
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Валентин
Валентин
Стратусов Додж поддерживаю Вас. Заголовок не вяжется. Видимо такими заголовками хотят увеличить просмотры.
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Стратусов Додж
Стратусов Додж
Молодцы, конечно, ничего не скажешь, но причем здесь "Москва на коленях"?! На обозе дебилы работают?
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