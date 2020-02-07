"Моральний жах": російська чемпіонка жорстко розлютилася після "спроби суїциду"

Чотириразова чемпіонка світу, російська гімнастка Олександра Солдатова, яка, за даними ЗМІ, намагалася вчинити суїцид, звинуватила пресу в дезінформації.

Спортсменка опублікувала в Instagram відеозвернення, в якому виклала хід подій, а також запевнила публіку, що ніякої спроби самогубства не було.

"Вся ця ситуація переходить межі. Я лише на сніданку порізалася ножем. Коли я їхала на тренування, то вирішила заїхати в лікарню для того, щоб професійно обробити рану. Думала, що я молодець, веду себе як відповідальна людина, не буду займатися самолікуванням, звернуся до лікаря. Ага, не тут то було! Потім пустилися ось ці чутки – "мені погано, я вмираю" і так далі. Будь ласка, не вірте всьому, що пишуть. Сподіваюся, що незабаром всі, хто постраждав від цієї ситуації , прийдуть до тями. І я в тому числі, тому що за ці два дні я пережила моральний жах від всього, що відбувається. У неділю я буду виступати в галаконцерті на Гран-прі в Москві, до зустрічі", – сказала Солдатова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександра Солдатова, за попередніми даними, завдала собі ножові поранення, після чого самостійно подзвонила в поліцію. 21-річну дівчину госпіталізували, лікарі діагностували у неї булімію.

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