18-річна українська легкоатлетка Карина Вегнер, яка спеціалізується на стрибках із жердиною, має неймовірно привабливу зовнішність.

Вона народилася в сім'ї легкоатлетів – її батьки Олег і Олена Вегнер є заслуженими тренерами України. Карина пішла по їхніх стопах і з самого дитинства займається спортом.

Карина Вегнер @_karinavegner_

Після початку бойових дій на Донбасі їхня сім'я була змушена залишити рідний Донецьк і переїхати до Луцька, який справив на них гарне враження.

Карина не тільки є перспективною легкоатлеткою і входить до складу юнацької збірної України, але й любить радувати підписників яскравими знімками на своїй сторінці в Instagram.

Карина Вегнер @_karinavegner_

Карина Вегнер @_karinavegner_

Карина Вегнер @_karinavegner_

Карина Вегнер @_karinavegner_

Карина Вегнер @_karinavegner_

Карина Вегнер @_karinavegner_

Карина Вегнер @_karinavegner_

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18-річна чемпіонка України серед юніорів Марія Буряк вразила своєю красою.