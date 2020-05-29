Молода українська легкоатлетка Карина Вегнер підкорила мережу: фото красуні

Інші види спорту 14:14, 29.05.2020

18-річна українська легкоатлетка Карина Вегнер, яка спеціалізується на стрибках із жердиною, має неймовірно привабливу зовнішність.

Вона народилася в сім'ї легкоатлетів – її батьки Олег і Олена Вегнер є заслуженими тренерами України. Карина пішла по їхніх стопах і з самого дитинства займається спортом.

Карина Вегнер
@_karinavegner_

Після початку бойових дій на Донбасі їхня сім'я була змушена залишити рідний Донецьк і переїхати до Луцька, який справив на них гарне враження.

Карина не тільки є перспективною легкоатлеткою і входить до складу юнацької збірної України, але й любить радувати підписників яскравими знімками на своїй сторінці в Instagram.

Карина Вегнер
@_karinavegner_
Карина Вегнер
@_karinavegner_
Карина Вегнер
@_karinavegner_
Карина Вегнер
@_karinavegner_
Карина Вегнер
@_karinavegner_
Карина Вегнер
@_karinavegner_
Карина Вегнер
@_karinavegner_

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18-річна чемпіонка України серед юніорів Марія Буряк вразила своєю красою.

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Спорт Інші види спорту

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