МОК включив в Олімпіаду чотири нові види спорту

На засіданні виконкому Міжнародного олімпійського комітету (МОК) внесли брейк-данс, скелелазіння, серфінг і змагання зі скейтборду в олімпійську програму літньої Олімпіади-2024 в Парижі.

У МОК вважають, що зазначені види спорту допоможуть зробити Олімпіаду більш видовищною і привернуть увагу молодої аудиторії до спортивних змагань. Президент МОК Томас Бах наголосив, що завдяки цим дисциплінам ігри стануть "більш збалансованими з гендерної точки зору".

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, виконком Міжнародного олімпійського комітету (МОК) рекомендував залишити бокс у програмі Ігор-2020.

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