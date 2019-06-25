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МОК включив в Олімпіаду чотири нові види спорту

МОК включив в Олімпіаду чотири нові види спорту
У МОК вважають, що це приверне увагу молодої аудиторії до спортивних змагань
1.6тЧитати матеріал російською

На засіданні виконкому Міжнародного олімпійського комітету (МОК) внесли брейк-данс, скелелазіння, серфінг і змагання зі скейтборду в олімпійську програму літньої Олімпіади-2024 в Парижі.

У МОК вважають, що зазначені види спорту допоможуть зробити Олімпіаду більш видовищною і привернуть увагу молодої аудиторії до спортивних змагань. Президент МОК Томас Бах наголосив, що завдяки цим дисциплінам ігри стануть "більш збалансованими з гендерної точки зору".

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Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, виконком Міжнародного олімпійського комітету (МОК) рекомендував залишити бокс у програмі Ігор-2020.

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Олімпіада-2024
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