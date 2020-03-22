МОК виступив з офіційною заявою щодо Олімпіади-2020

Президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах заявив, що рішення про долю Літніх Олімпійських ігор в Токіо-2020 через пандемію коронавiрусу буде прийнято протягом 4 тижнів.

Томас Бах

"Життя людей понад усе, включаючи проведення Ігор. Головний принцип МОК – турбота про здоров'я всіх залучених осіб та сприяння стримування поширення вірусу. Ми всі працюємо для того, щоб надія стількох спортсменів, національних олімпійських комітетів і міжнародних федерацій з усіх п'яти континентів здійснилася: щоб Олімпійський вогонь став світлом в кінці цього темного тунелю, який ми проходимо всі разом, не знаючи, наскільки довгим він буде", - йдеться в заяві, яку наводиться на сайті МОК.

За словами Баха Міжнародний олімпійський комітет розпочав докладні обговорення з усіма зацікавленими сторонами.

"Ми хочемо оцінити розвиток ситуації в області охорони здоров'я в усьому світі і її вплив на Олімпійські ігри, включаючи їх можливу відстрочку. Ми напружено працюємо і впевнені, що завершимо обговорення протягом найближчих чотирьох тижнів", – підсумував Бах.

Раніше глави держав – членів "Великої сімки" в ході відеоконференції обговорили можливість перенесення літніх Олімпійських ігор-2020.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) повідомив, що не вважає за необхідне переносити Олімпіаду-2020 з Токіо.

14 березня прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе заявив, що Олімпійські ігри в Токіо (24 липня по 9 серпня) відбудуться як і було заплановано, незважаючи на пандемію коронавiрусу.

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