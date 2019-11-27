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29 листопада • оновлено в 12:37
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МОК вигороджує Росію: з'явилися нові деталі допінгового скандалу

7.1т
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Віцепрезидент Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) Лінда Хеллеланд вважає, що Міжнародний олімпійський комітет виступає проти жорстких санкцій щодо РФ в справі з допінгом.

За словами норвезького політика, "немає ніяких підстав довіряти МОК в цій ситуації".

Лінда Хеллеланд

Лінда Хеллеланд

NTB SCANPIX

"Ми чекаємо на рішення вже чотири роки. МОК знаходиться під божевільним тиском, намагаючись знайти вихід з ситуації. На кону стоять великі гроші. Якщо таку велику країну, як Росія, не допустять до чемпіонату Європи з футболу, літніх і зимових Олімпійських ігор, це стане серйозним ударом для МОК. Але учасники найбільшого в світі допінгового скандалу повинні відповісти за свої помилки", – сказала Хеллеланд в інтерв'ю NRK.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, один з російських політиків назвав новий виток допінгового скандалу зі спортсменами з РФ проявом русофобії, а також змовою західних країн проти Росії.

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Автор
Денис Карпов
Теми
МОК допінговий скандал
Місце
Норвегія
Тег
WADA
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Ш. Олег
Ш. Олег
Где находится штаб-квартира WADA? В североамериканском, канадском Монреале. По-моему, это является исчерпывающим ответом на вопрос, почему эта контора в своём стремлении загнобить Россию не останавливается даже перед прямыми нападками на МОК - организацию, на теле которой, по сути своей, паразитирует и за счёт которой живёт. Вероятно, Международное Допинговое Агенство, как любой паразит, не понимает, что если высосет все соки из хозяина, то сдохнет само. Судя по всему, противостояние американцев и европейцев распространилось уже и на спорт, и Россия, к сожалению, оказалась инструментом в борьбе бульдогов под ковром, в которой Америка пытается восстановить изрядно потрёпанное за последние годы доминирование в мире, а Европа - впервые за послевоенное время - осмеливается его оспаривать. Что ж, поглядим, кто кого. Лично мне ближе европейцы. И если МОК удастся поставить WADA на место, заткнув ей рот, буду рад. Во-первых, потому, что в таком случае Россия останется в большом спорте, а во-вторых, потому что это будет ещё одна оплеуха американцам, очередная потеря реноме: мир увидит, что заокеанский лев уже не тот - погрузнел, одряхлел, утратил хватку… Акела промахнулся, в общем. Пора Акеле петь песню прощания и уступать место другим. :)
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5
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Ш. Олег
Ш. Олег
Мельничук Олександр, можливо. А в чому саме я, на Ваш погляд, помиляюсь?
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Ш. Олег, АНАЛІТИК,але якийсь косоокий.
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