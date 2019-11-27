МОК вигороджує Росію: з'явилися нові деталі допінгового скандалу

Віцепрезидент Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) Лінда Хеллеланд вважає, що Міжнародний олімпійський комітет виступає проти жорстких санкцій щодо РФ в справі з допінгом.

За словами норвезького політика, "немає ніяких підстав довіряти МОК в цій ситуації".

Лінда Хеллеланд NTB SCANPIX

"Ми чекаємо на рішення вже чотири роки. МОК знаходиться під божевільним тиском, намагаючись знайти вихід з ситуації. На кону стоять великі гроші. Якщо таку велику країну, як Росія, не допустять до чемпіонату Європи з футболу, літніх і зимових Олімпійських ігор, це стане серйозним ударом для МОК. Але учасники найбільшого в світі допінгового скандалу повинні відповісти за свої помилки", – сказала Хеллеланд в інтерв'ю NRK.

Як повідомляв OBOZREVATEL, один з російських політиків назвав новий виток допінгового скандалу зі спортсменами з РФ проявом русофобії, а також змовою західних країн проти Росії.

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