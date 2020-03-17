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17 березня • оновлено в 21:27
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МОК відмовився переносити Олімпіаду через коронавiрус

2.6т
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Міжнародний олімпійський комітет (МОК) не вважає за необхідне переносити Олімпіаду-2020 у Токіо через пандемію коронавiрусу.

"Це безпрецедентна ситуація для всього світу, і ми думаємо про всіх, хто постраждав від цієї кризи. Ми солідарні з усім світом у тому, щоб зробити все, щоб запобігти поширенню вірусу. МОК, як і раніше, повністю націлений на проведення Олімпіади-2020 в Токіо. До початку Ігор залишається більше чотирьох місяців, і на цьому етапі немає необхідності ухвалювати будь-які радикальні рішення. Будь-які спекуляції наразі будуть контрпродуктивними", – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 березня прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе заявив, що Олімпійські ігри в Токіо (з 24 липня по 9 серпня) відбудуться як і було заплановано, незважаючи на пандемію коронавiрусу.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Олімпіади-2020
Місце
Японія Токіо
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