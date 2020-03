Міжнародний олімпійський комітет (МОК) не вважає за необхідне переносити Олімпіаду-2020 у Токіо через пандемію коронавiрусу.

"Це безпрецедентна ситуація для всього світу, і ми думаємо про всіх, хто постраждав від цієї кризи. Ми солідарні з усім світом у тому, щоб зробити все, щоб запобігти поширенню вірусу. МОК, як і раніше, повністю націлений на проведення Олімпіади-2020 в Токіо. До початку Ігор залишається більше чотирьох місяців, і на цьому етапі немає необхідності ухвалювати будь-які радикальні рішення. Будь-які спекуляції наразі будуть контрпродуктивними", – йдеться у повідомленні.

