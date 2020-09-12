МОК шокований стратою чемпіона в Ірані

Максим Іншаков Інші види спорту 18:19, 12.09.2020 Оновлено: 18:19, 12.09.2020

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) відреагував на страту іранського борця Навіда Афкарі.

Спортивні чиновники шоковані тим, що Тегеран залишив їх заклики про помилування без відповіді.

"Страта борця Навіда Афкарі в Ірані – це дуже сумна новина. МОК шокований сьогоднішньою звісткою. Президент МОК Томас Бах на цьому тижні особисто звернувся до Верховного лідера і президента Ірану з проханням про помилування Навіда Афкарі, поважаючи при цьому суверенітет Ісламської Республіки Іран. Глибоко засмучує, що прохання спортсменів усього світу, спільна робота МОК, НОК Ірану, United World Wrestling і Національної федерації боротьби не досягли мети. Наші думки з сім'єю і друзями Навіда Афкарі", – сказано в повідомленні на офіційному сайті Комітету.

Як повідомляв OBOZREVATEL, чемпіон Ірану з греко-римської боротьби Навід Афкарі був страчений в суботу, 12 вересня

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